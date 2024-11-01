Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові
У мерії розповіли, що відновлення будинків у Харкові загальмувалося “через ТЦК” – робітники бояться призову і за своє життя.
“Щодо роботи в цьому році – це приблизно 100 будинків, які знаходяться зараз на стадії відбудови, на жаль, є деякі проблеми через ТЦК. У нас це є великою проблемою. Розуміємо, що йде війна, але на сьогоднішній момент трошки зупинилися роботи, тому що люди бояться за своє життя – призов, ТЦК, усе це, на жаль, впливає. Що стосується фінансів по будинках – від початку року було виділено 104 мільйони на будинки, які сьогодні відновлюються. Один із них ви всі бачили по всіх Телеграм-каналах – це будинок на Ужвій”, – сказав директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міської ради Костянтин Лиска.
Читайте також: Що буде із обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 11:26;
Кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії розповіли, що відновлення будинків у Харкові загальмувалося “через ТЦК” – робітники бояться призову і за своє життя.".