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Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові

Суспільство 11:26   01.11.2024
Олена Нагорна
Ніколь Костенко-Лагутіна
Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові

У мерії розповіли, що відновлення будинків у Харкові загальмувалося “через ТЦК” – робітники бояться призову і за своє життя.

“Щодо роботи в цьому році – це приблизно 100 будинків, які знаходяться зараз на стадії відбудови, на жаль, є деякі проблеми через ТЦК. У нас це є великою проблемою. Розуміємо, що йде війна, але на сьогоднішній момент трошки зупинилися роботи, тому що люди бояться за своє життя – призов, ТЦК, усе це, на жаль, впливає. Що стосується фінансів по будинках – від початку року було виділено 104 мільйони на будинки, які сьогодні відновлюються. Один із них ви всі бачили по всіх Телеграм-каналах – це будинок на Ужвій”, – сказав директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міської ради Костянтин Лиска.

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Автор: Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії розповіли, що відновлення будинків у Харкові загальмувалося “через ТЦК” – робітники бояться призову і за своє життя.".