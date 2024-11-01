Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові

У мерії розповіли, що відновлення будинків у Харкові загальмувалося “через ТЦК” – робітники бояться призову і за своє життя.

“Щодо роботи в цьому році – це приблизно 100 будинків, які знаходяться зараз на стадії відбудови, на жаль, є деякі проблеми через ТЦК. У нас це є великою проблемою. Розуміємо, що йде війна, але на сьогоднішній момент трошки зупинилися роботи, тому що люди бояться за своє життя – призов, ТЦК, усе це, на жаль, впливає. Що стосується фінансів по будинках – від початку року було виділено 104 мільйони на будинки, які сьогодні відновлюються. Один із них ви всі бачили по всіх Телеграм-каналах – це будинок на Ужвій”, – сказав директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міської ради Костянтин Лиска.