На Харківщині батько не платив аліменти на сина: з нього стягнули 155 тис. грн

Житель Лозової тривалий час не сплачував аліменти на сина. Чоловіку довелося повернути борг і сплатити штраф.

«Щомісячно чоловік мав перераховувати 1500 гривень, але цього не робив. У результаті ігнорування батьківського обов’язку утворилася заборгованість – 105 тисяч гривень», – повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

На чоловіка правники наклали санкції. Тож він повернув заборговані кошти, а також додатково сплатив штраф у розмірі понад 50 тисяч гривень.

Усі гроші отримала дитина, зазначили в управлінні.