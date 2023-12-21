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На Харківщині батько не платив аліменти на сина: з нього стягнули 155 тис. грн

Суспільство 11:18   21.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині батько не платив аліменти на сина: з нього стягнули 155 тис. грн

Житель Лозової тривалий час не сплачував аліменти на сина. Чоловіку довелося повернути борг і сплатити штраф.

«Щомісячно чоловік мав перераховувати 1500 гривень, але цього не робив. У результаті ігнорування батьківського обов’язку утворилася заборгованість – 105 тисяч гривень», – повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

На чоловіка правники наклали санкції. Тож він повернув заборговані кошти, а також додатково сплатив штраф у розмірі понад 50 тисяч гривень.

Усі гроші отримала дитина, зазначили в управлінні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Харківщині батько не платив аліменти на сина: з нього стягнули 155 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Лозової тривалий час не сплачував аліменти на сина. Чоловіку довелося повернути борг і сплатити штраф.".