На Харківщині батько не платив аліменти на сина: з нього стягнули 155 тис. грн
Житель Лозової тривалий час не сплачував аліменти на сина. Чоловіку довелося повернути борг і сплатити штраф.
«Щомісячно чоловік мав перераховувати 1500 гривень, але цього не робив. У результаті ігнорування батьківського обов’язку утворилася заборгованість – 105 тисяч гривень», – повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
На чоловіка правники наклали санкції. Тож він повернув заборговані кошти, а також додатково сплатив штраф у розмірі понад 50 тисяч гривень.
Усі гроші отримала дитина, зазначили в управлінні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, дитина, Лозовая, отец, сын, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Лозової тривалий час не сплачував аліменти на сина. Чоловіку довелося повернути борг і сплатити штраф.".