Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)

Двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь полицейские совместно со службой по делам детей.

Неблагополучную семью обнаружили в ходе проверки, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области. Специалисты установили, что женщина систематически пренебрегает потребностями детей, в частности в надлежащем питании, безопасности и санитарно-бытовых условиях.

Детей временно доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку.

В отношении матери составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу. 44 ребенка будут путешествовать с 15 по 28 октября. Их примет город Гощице-Сьредне.