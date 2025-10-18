Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
Двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь полицейские совместно со службой по делам детей.
Неблагополучную семью обнаружили в ходе проверки, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области. Специалисты установили, что женщина систематически пренебрегает потребностями детей, в частности в надлежащем питании, безопасности и санитарно-бытовых условиях.
Детей временно доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку.
В отношении матери составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу. 44 ребенка будут путешествовать с 15 по 28 октября. Их примет город Гощице-Сьредне.
Читайте также: Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, полиция Харьковской области, служба по делам детей;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 16:13;