Live
  • Сб 18.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)

Общество 16:13   18.10.2025
Елена Нагорная
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)

Двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь полицейские совместно со службой по делам детей.

Неблагополучную семью обнаружили в ходе проверки, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области. Специалисты установили, что женщина систематически пренебрегает потребностями детей, в частности в надлежащем питании, безопасности и санитарно-бытовых условиях.

Детей временно доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку.

В отношении матери составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу. 44 ребенка будут путешествовать с 15 по 28 октября. Их примет город Гощице-Сьредне.

Читайте также: Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
17.10.2025, 17:44
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
18.10.2025, 13:09
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
18.10.2025, 09:11
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
18.10.2025, 13:02
Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно
Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно
18.10.2025, 11:15
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
18.10.2025, 16:13

Новости по теме:

15.10.2025
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
15.10.2025
Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹
14.10.2025
Обострение ситуации: зону принудительной эвакуации расширяют на Харьковщине
13.10.2025
Ментальное здоровье детей: на Харьковщине мало психологов, как решают вопрос
29.09.2025
Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь полицейские совместно со службой по делам детей.".