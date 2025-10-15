Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу

44 ребенка из 20 громад будут путешествовать с 15 по 28 октября. Их примет польский город Гощице-Сьредне, сообщили в ХОВА.

Также для юных жителей Харьковщины запланированы поездки в Варшаву, Ольштын, Торунь и Плоньск. Во время отдыха гостям из Украины обещают рассказать о культуре, архитектуре и истории Польши. Также предусмотрены велосипедные прогулки, футбольные матчи, занятия в бассейне, танцевальные мастер-классы.

«Поддержка детей участников боевых действий, погибших и без вести пропавших воинов – один из приоритетов Харьковской областной военной администрации. Спасибо международным партнерам и благотворительным фондам за плодотворное сотрудничество и помощь в организации отдыха для детей Харьковской области», – прокомментировала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

В ХОВА отметили, что организовать поездку удалось благодаря сотрудничеству с муниципалитетом польского Плоньска, ассоциацией «Idziemy na Spacer», БФ «Siepomaga» и ветеранским пространством «Пліч-о-пліч».