Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
44 ребенка из 20 громад будут путешествовать с 15 по 28 октября. Их примет польский город Гощице-Сьредне, сообщили в ХОВА.
Также для юных жителей Харьковщины запланированы поездки в Варшаву, Ольштын, Торунь и Плоньск. Во время отдыха гостям из Украины обещают рассказать о культуре, архитектуре и истории Польши. Также предусмотрены велосипедные прогулки, футбольные матчи, занятия в бассейне, танцевальные мастер-классы.
«Поддержка детей участников боевых действий, погибших и без вести пропавших воинов – один из приоритетов Харьковской областной военной администрации. Спасибо международным партнерам и благотворительным фондам за плодотворное сотрудничество и помощь в организации отдыха для детей Харьковской области», – прокомментировала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.
Читайте также: Харьковские школьники отдохнули во Франции: футбол, аттракционы и Па-де-Кале
В ХОВА отметили, что организовать поездку удалось благодаря сотрудничеству с муниципалитетом польского Плоньска, ассоциацией «Idziemy na Spacer», БФ «Siepomaga» и ветеранским пространством «Пліч-о-пліч».
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 20:46;