Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу

Общество 20:46   15.10.2025
Оксана Горун
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу Фото: пресслужба ХОВА

44 ребенка из 20 громад будут путешествовать с 15 по 28 октября. Их примет польский город Гощице-Сьредне, сообщили в ХОВА.

Также для юных жителей Харьковщины запланированы поездки в Варшаву, Ольштын, Торунь и Плоньск. Во время отдыха гостям из Украины обещают рассказать о культуре, архитектуре и истории Польши. Также предусмотрены велосипедные прогулки, футбольные матчи, занятия в бассейне, танцевальные мастер-классы.

«Поддержка детей участников боевых действий, погибших и без вести пропавших воинов – один из приоритетов Харьковской областной военной администрации. Спасибо международным партнерам и благотворительным фондам за плодотворное сотрудничество и помощь в организации отдыха для детей Харьковской области», – прокомментировала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

дети едут на отдых из Харькова в Польшу
Фото: пресслужба ХОВА

Читайте также: Харьковские школьники отдохнули во Франции: футбол, аттракционы и Па-де-Кале

В ХОВА отметили, что организовать поездку удалось благодаря сотрудничеству с муниципалитетом польского Плоньска, ассоциацией «Idziemy na Spacer», БФ «Siepomaga» и ветеранским пространством «Пліч-о-пліч».

Автор: Оксана Горун
