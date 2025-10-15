Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі

Суспільство 20:46   15.10.2025
Оксана Горун
Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі Фото: пресслужба ХОВА

44 дитини з 20 громад подорожуватимуть із 15 по 28 жовтня. Їх прийме польське місто Гощице Середнє, повідомили у ХОВА.

Також для юних мешканців Харківщини заплановані поїздки до Варшави, Ольштина, Торуня та Плонська. Під час відпочинку гостям з України обіцяють розповісти про культуру, архітектуру та історію Польщі. Також передбачені велосипедні прогулянки, футбольні матчі, заняття в басейні, танцювальні майстер-класи.

“Підтримка дітей учасників бойових дій, загиблих та безвісти зниклих воїнів є одним із пріоритетів Харківської обласної військової адміністрації. Дякуємо міжнародним партнерам і благодійним фондам за плідну співпрацю й допомогу в організації відпочинку для дітей Харківської області”, – прокоментувала заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

діти їдуть на відпочинок з Харкова до Польщі
Фото: пресслужба ХОВА

Читайте також: Харківські школярі відпочили у Франції: футбол, атракціони та Па-де-Кале

У ХОВА зазначили, що організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з муніципалітетом польського Плонська, асоціацією “Idziemy na Spacer”, БФ “Siepomaga” та ветеранським простором “Пліч-о-пліч”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі
Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі
15.10.2025, 20:46
BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП
BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП
15.10.2025, 18:10
Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні
Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні
15.10.2025, 18:24
Які розробки демонстрували харківські підприємства на виставці в Чехії
Які розробки демонстрували харківські підприємства на виставці в Чехії
15.10.2025, 18:58
КАБи долітають не лише до Харкова: що кажуть захисники півночі області 📹
КАБи долітають не лише до Харкова: що кажуть захисники півночі області 📹
15.10.2025, 19:45
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
15.10.2025, 09:43

Новини за темою:

15.10.2025
Наскільки близько до фронту зводять школи на Харківщині: відповідь Синєгубова
14.10.2025
Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині
13.10.2025
Ментальне здоров’я дітей: на Харківщині мало психологів, як вирішують питання
29.09.2025
Як війна вплинула на вакцинацію дітей на Харківщині
24.09.2025
На Дергачівщині реалізували спецпроэкт для дітей – подробиці від ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 20:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "44 дитини з 20 громад подорожуватимуть із 15 по 28 жовтня. Їх прийме польське місто Гощице Середнє, повідомили у ХОВА".