Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі
44 дитини з 20 громад подорожуватимуть із 15 по 28 жовтня. Їх прийме польське місто Гощице Середнє, повідомили у ХОВА.
Також для юних мешканців Харківщини заплановані поїздки до Варшави, Ольштина, Торуня та Плонська. Під час відпочинку гостям з України обіцяють розповісти про культуру, архітектуру та історію Польщі. Також передбачені велосипедні прогулянки, футбольні матчі, заняття в басейні, танцювальні майстер-класи.
“Підтримка дітей учасників бойових дій, загиблих та безвісти зниклих воїнів є одним із пріоритетів Харківської обласної військової адміністрації. Дякуємо міжнародним партнерам і благодійним фондам за плідну співпрацю й допомогу в організації відпочинку для дітей Харківської області”, – прокоментувала заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
Читайте також: Харківські школярі відпочили у Франції: футбол, атракціони та Па-де-Кале
У ХОВА зазначили, що організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з муніципалітетом польського Плонська, асоціацією “Idziemy na Spacer”, БФ “Siepomaga” та ветеранським простором “Пліч-о-пліч”.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, новини Харкова, отдых, Польша, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 20:46;