Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі

44 дитини з 20 громад подорожуватимуть із 15 по 28 жовтня. Їх прийме польське місто Гощице Середнє, повідомили у ХОВА.

Також для юних мешканців Харківщини заплановані поїздки до Варшави, Ольштина, Торуня та Плонська. Під час відпочинку гостям з України обіцяють розповісти про культуру, архітектуру та історію Польщі. Також передбачені велосипедні прогулянки, футбольні матчі, заняття в басейні, танцювальні майстер-класи.

“Підтримка дітей учасників бойових дій, загиблих та безвісти зниклих воїнів є одним із пріоритетів Харківської обласної військової адміністрації. Дякуємо міжнародним партнерам і благодійним фондам за плідну співпрацю й допомогу в організації відпочинку для дітей Харківської області”, – прокоментувала заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

У ХОВА зазначили, що організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з муніципалітетом польського Плонська, асоціацією “Idziemy na Spacer”, БФ “Siepomaga” та ветеранським простором “Пліч-о-пліч”.