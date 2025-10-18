Антисанітарія та погане харчування: у мешканки Харківщини забрали дітей (фото)

Двох дітей у віці дев’яти та двох років вилучили у 45-річної горе-матері у місті Златопіль полісмени спільно зі службою у справах дітей.

Неблагополучну родину виявили під час перевірки, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області. Фахівці встановили, що жінка систематично нехтує потребами дітей, зокрема у належному харчуванні, безпеці та санітарно-побутових умовах.

Дітей тимчасово доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу та психологічну підтримку.

Щодо матері склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, діти із 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі. 44 дитини подорожуватимуть із 15 по 28 жовтня. Їх прийме місто Гощице Середнє.