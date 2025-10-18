Антисанітарія та погане харчування: у мешканки Харківщини забрали дітей (фото)
Двох дітей у віці дев’яти та двох років вилучили у 45-річної горе-матері у місті Златопіль полісмени спільно зі службою у справах дітей.
Неблагополучну родину виявили під час перевірки, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області. Фахівці встановили, що жінка систематично нехтує потребами дітей, зокрема у належному харчуванні, безпеці та санітарно-побутових умовах.
Дітей тимчасово доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу та психологічну підтримку.
Щодо матері склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, діти із 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі. 44 дитини подорожуватимуть із 15 по 28 жовтня. Їх прийме місто Гощице Середнє.
Читайте також: Чоловік у Харкові зґвалтував 16-річну та намагався зробити це повторно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, новини Харкова, поліція Харківський області, служба по делам детей;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Антисанітарія та погане харчування: у мешканки Харківщини забрали дітей (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 16:13;