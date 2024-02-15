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Харьковчанка бросила 2-летнюю дочь одну на 3 дня в квартире и ушла к любовнику

Общество 17:34   15.02.2024
Оксана Якушко
Харьковчанка бросила 2-летнюю дочь одну на 3 дня в квартире и ушла к любовнику

Будут судить 19-летнюю женщину, бросившую дочь, которой было всего два с половиной года, в квартире на 12-м этаже в Холодногорском районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Небезразличная» мать ушла «в гости» к своему любовнику. В то время ее маленькая дочь, которая с рождения имеет проблемы с сердцем, находилась совсем одна три дня: с 30 августа по 2 сентября 2023 года. Ребенок был без еды, воды, мог включить газовую плиту и открыть окно, находился в антисанитарных и опасных условиях.

Обвиняемая даже не учла, что жилые кварталы Харькова постоянно обстреливают россияне, и ребенок мог пострадать.

Девочку спасли соседи, которых почти сутки затапливали из квартиры бесталанной матери. Поднявшись, они услышали, как ребенок плачет, и сразу обратились к правоохранителям.
Сейчас девочка находится в безопасности и живет с родственниками.

Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 19-летней гражданки по факту оставления ребенка в опасности.
Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Харькова.
Женщине светит рок до двух лет лишения свободы .

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить 19-летнюю женщину, бросившую дочь, которой было всего два с половиной года, в квартире на 12-м этаже в Холодногорском районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".