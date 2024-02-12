Жили, как в свинарнике: на Харьковщине 4-летнего мальчика забрали у матери
На Харьковщине разоблачили женщину, которая не ухаживала за сыном, плохо кормила его и не занималась его развитием, сообщили в Нацполиции.
12 февраля на Изюмщине правоохранители и соцработники обнаружили 25-летнюю мать, которая ведет асоциальный образ жизни и не ухаживает за ребенком. В доме, где вместе с женщиной жил, 4-летний мальчик, антисанитарные условия, мальчик был грязным.
Сотрудники ювенальной превенции и специалисты службы по делам детей забрали ребенка из семьи и временно устроили к родной бабушке
Горе-мать хотят привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дитина, Изюмщина, мальчик, мать, Нацполиция, ребенок, сын, харьковщина, ювенальная превенция;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 20:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили женщину, которая не ухаживала за сыном, плохо кормила его и не занималась его развитием, сообщили в Нацполиции.".