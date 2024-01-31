Годовалого и трехлетнего детей на двое суток бросила жительница Харьковщины

Многодетная мать из села Крючки Изюмского района более чем на двое суток оставила двух маленьких детей одних дома в антисанитарных условиях.

Горе-мать взяла с собой пятилетнего ребенка и уехала к подруге, а детей в возрасте один и три года оставила дома без присмотра, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дети пробыли одни более двух суток. В доме правоохранители констатировали непригодные для малышей условия. Поэтому соцработники решили изъять у женщины всех троих детей. Сейчас они проходят обследование в больнице.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

В отношении матери составили админпротокол по ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей) КУоАП.