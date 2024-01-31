Годовалого и трехлетнего детей на двое суток бросила жительница Харьковщины
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Многодетная мать из села Крючки Изюмского района более чем на двое суток оставила двух маленьких детей одних дома в антисанитарных условиях.
Горе-мать взяла с собой пятилетнего ребенка и уехала к подруге, а детей в возрасте один и три года оставила дома без присмотра, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Дети пробыли одни более двух суток. В доме правоохранители констатировали непригодные для малышей условия. Поэтому соцработники решили изъять у женщины всех троих детей. Сейчас они проходят обследование в больнице.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В отношении матери составили админпротокол по ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей) КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, изюмский район, мать, полиция, родительские права, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многодетная мать из села Крючки Изюмского района более чем на двое суток оставила двух маленьких детей одних дома в антисанитарных условиях.".