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Годовалого и трехлетнего детей на двое суток бросила жительница Харьковщины

Общество 18:24   31.01.2024
Елена Нагорная
Годовалого и трехлетнего детей на двое суток бросила жительница Харьковщины Фото: ГУ НП в Харьковской области

Многодетная мать из села Крючки Изюмского района более чем на двое суток оставила двух маленьких детей одних дома в антисанитарных условиях.

Горе-мать взяла с собой пятилетнего ребенка и уехала к подруге, а детей в возрасте один и три года оставила дома без присмотра, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дети пробыли одни более двух суток. В доме правоохранители констатировали непригодные для малышей условия. Поэтому соцработники решили изъять у женщины всех троих детей. Сейчас они проходят обследование в больнице.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

В отношении матери составили админпротокол по ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей) КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многодетная мать из села Крючки Изюмского района более чем на двое суток оставила двух маленьких детей одних дома в антисанитарных условиях.".