Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)

В квартире на Харьковщине, где жили двое детей, царила антисанитария, а несовершеннолетние были запущенные и выглядели болезненно.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 января получили информацию от жителей дома в поселке Жуковского касательно 34-летней женщины, которая ведет асоциальный образ жизни и уклоняется от родительских обязанностей.

На месте копы установили, что условия дома мальчика и девочки не пригодны, мать не ухаживает за ними и не обеспечивает им полноценное питание.

В полиции добавили, что ранее с женщиной уже проводили профилактическую беседу, однако она проигнорировала рекомендации правоохранителей. Так что у нее забрали детей.

Сейчас женщину планируют привлечь к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.