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Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)

Общество 18:09   27.01.2024
Виктория Яковенко
Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В квартире на Харьковщине, где жили двое детей, царила антисанитария, а несовершеннолетние были запущенные и выглядели болезненно.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 января получили информацию от жителей дома в поселке Жуковского касательно 34-летней женщины, которая ведет асоциальный образ жизни и уклоняется от родительских обязанностей.

На месте копы установили, что условия дома мальчика и девочки не пригодны, мать не ухаживает за ними и не обеспечивает им полноценное питание.

В полиции добавили, что ранее с женщиной уже проводили профилактическую беседу, однако она проигнорировала рекомендации правоохранителей. Так что у нее забрали детей.

Сейчас женщину планируют привлечь к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В квартире на Харьковщине, где жили двое детей, царила антисанитария, а несовершеннолетние были запущенные и выглядели болезненно.".