Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
В квартире на Харьковщине, где жили двое детей, царила антисанитария, а несовершеннолетние были запущенные и выглядели болезненно.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 января получили информацию от жителей дома в поселке Жуковского касательно 34-летней женщины, которая ведет асоциальный образ жизни и уклоняется от родительских обязанностей.
На месте копы установили, что условия дома мальчика и девочки не пригодны, мать не ухаживает за ними и не обеспечивает им полноценное питание.
В полиции добавили, что ранее с женщиной уже проводили профилактическую беседу, однако она проигнорировала рекомендации правоохранителей. Так что у нее забрали детей.
Сейчас женщину планируют привлечь к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: антисанитария, діти, девочка, дети, забрали, мальчик, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 18:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В квартире на Харьковщине, где жили двое детей, царила антисанитария, а несовершеннолетние были запущенные и выглядели болезненно.".