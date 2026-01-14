Live

Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине

Происшествия 19:14   14.01.2026
Елена Нагорная
Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине

14 января 36-летняя жительница Лозовского района сообщила на номер 102, что ее 16-летняя дочь накануне ушла из дома и не вернулась.

К поискам девочки привлекли личный состав райотдела полиции и жителей громады, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили местонахождение девочки. Она была в гостях у друга в поселке Лимановка. Разыскиваемую вернули матери и провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем», — рассказали правоохранители.

Как сообщала МГ «Объектив», в суд передали дело 23-летней женщины, которая после обязательной эвакуации вернулась в зону активных боевых действий с двумя детьми, а затем оставила в Купянске 6-летнюю дочь. В результате обстрела девочка получила тяжелые ранения.

Читайте также: Еще один вуз Харькова стал частично подземным: где обустроили укрытие (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
13.01.2026, 18:09
Новости Харькова – главное 14 января: продвижение РФ, приговор судье-предателю
Новости Харькова – главное 14 января: продвижение РФ, приговор судье-предателю
14.01.2026, 17:27
В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого
В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого
14.01.2026, 13:43
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
14.01.2026, 12:02
Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)
Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)
14.01.2026, 09:50
Правила комендантского часа могут пересмотреть на время морозов — Зеленский
Правила комендантского часа могут пересмотреть на время морозов — Зеленский
14.01.2026, 19:40

Новости по теме:

03.11.2025
Потерявшуюся маленькую девочку полицейские разыскали в Харьковской области
21.10.2025
4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка
06.06.2025
Девочку изъяли из семьи, которая жила в антисанитарии на Харьковщине
05.06.2025
Внимание, розыск! Четыре подростка ушли из дома и не вернулись на Харьковщине
12.05.2025
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 19:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 января 36-летняя жительница Лозовского района сообщила на номер 102, что ее 16-летняя дочь накануне ушла из дома и не вернулась.".