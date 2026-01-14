Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине
14 января 36-летняя жительница Лозовского района сообщила на номер 102, что ее 16-летняя дочь накануне ушла из дома и не вернулась.
К поискам девочки привлекли личный состав райотдела полиции и жителей громады, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские установили местонахождение девочки. Она была в гостях у друга в поселке Лимановка. Разыскиваемую вернули матери и провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем», — рассказали правоохранители.
Как сообщала МГ «Объектив», в суд передали дело 23-летней женщины, которая после обязательной эвакуации вернулась в зону активных боевых действий с двумя детьми, а затем оставила в Купянске 6-летнюю дочь. В результате обстрела девочка получила тяжелые ранения.
Читайте также: Еще один вуз Харькова стал частично подземным: где обустроили укрытие (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, новости Харькова, поиски, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 19:14;