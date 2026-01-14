Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине

14 января 36-летняя жительница Лозовского района сообщила на номер 102, что ее 16-летняя дочь накануне ушла из дома и не вернулась.

К поискам девочки привлекли личный состав райотдела полиции и жителей громады, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили местонахождение девочки. Она была в гостях у друга в поселке Лимановка. Разыскиваемую вернули матери и провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем», — рассказали правоохранители.

Как сообщала МГ «Объектив», в суд передали дело 23-летней женщины, которая после обязательной эвакуации вернулась в зону активных боевых действий с двумя детьми, а затем оставила в Купянске 6-летнюю дочь. В результате обстрела девочка получила тяжелые ранения.