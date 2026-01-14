Еще один вуз Харькова стал частично подземным: где обустроили укрытие (фото)

Безопасное пространство открыли в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. Там можно обучать студентов и во время воздушных тревог — проводить лекции и практические занятия.

Как рассказали МГ «Объектив» в Kharkiv IT Cluster, который реализовал инициативу совместно с благотворительным фондом IT4Life и EPAM Ukraine, в создание пространства в целом инвестировали более 830 тысяч гривен. Оно особенно актуально для студентов тех специальностей, где практические навыки и офлайн-работа являются критически важными.

Безопасные учебные пространства сохраняют образовательный потенциал Харькова, поддерживают мотивацию молодежи оставаться в городе и обеспечивают условия для подготовки новых специалистов, подчеркивают в Kharkiv IT Cluster.

«Бизнес не может оставаться в стороне, когда речь идет об образовании и безопасности молодежи, — объясняет Евгений Грицков, руководитель офисов EPAM на востоке Украины. — Наша ответственность как IT-сообщества — создавать условия, в которых молодежь чувствует, что ее талант и стремления имеют защиту и поддержку. Инвестиции в безопасные учебные пространства — это прямой вклад в стабильность региона, в развитие инноваций и сохранение студенческой среды, которая формирует будущих инженеров, исследователей и творцов».

«Харьков живет студентами, это их город. Важно, чтобы молодежь чувствовала: их жизнь здесь не остановлена войной. Технологический бизнес Харькова создает безопасные пространства, где можно работать офлайн, обмениваться идеями, реализовывать проекты и набираться опыта, который нельзя получить онлайн. Мы делаем все, чтобы молодежь оставалась в Харькове, развивалась здесь и была частью городской жизни», — отмечает Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.

Она также поделилась планами: IT-сообщество уже работает над тем, чтобы безопасные пространства появились и в других учебных заведениях Харькова.

Напомним, в июле 2025 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Харьковщине работает 21 вуз — все они подверглись разрушениям или повреждениям из-за боевых действий. Очное обучение было доступно для более 6 тысяч студентов, более 18 тысяч учились дистанционно, а еще около 51 тысячи — в смешанном формате. До полномасштабной войны в Харькове насчитывалось более 300 тысяч студентов, по состоянию на конец ноября 2025-го их было до 100 тысяч.

Как сообщала МГ «Объектив», вслед за подземными школами безопасные пространства начали появляться в харьковских вузах. В августе 2025 года в Каразинском университете представили уже обустроенные аудитории и анонсировали создание новых к февралю 2026-го. Почти 1,5 тысячи квадратных метров безопасных помещений обустроили к сентябрю 2025 года в Харьковском авиационном институте.

