Ще один виш Харкова став частково підземним: де облаштували укриття (фото)

Безпечний простір відкрили у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Там можна навчати студентів і під час повітряних тривог – проводити лекції та практичні заняття.

Як розповіли МГ «Об’єктив» у Kharkiv IT Cluster, який реалізував ініціативу спільно з благодійним фондом IT4Life та EPAM Ukraine, у створення простору загалом інвестували понад 830 тисяч гривень. Він особливо актуальний для студентів тих спеціальностей, де практичні навички та офлайн-робота є критично важливими.

Безпечні навчальні простори зберігають освітній потенціал Харкова, підтримують мотивацію молоді залишатися у місті та забезпечують умови для підготовки нових фахівців, наголошують у Kharkiv IT Cluster.

«Бізнес не може залишатися осторонь, коли йдеться про освіту та безпеку молоді, – пояснює Євген Гріцков, керівник офісів EPAM на сході України. – Наша відповідальність як ІТ‑спільноти — створювати умови, у яких молодь відчуває, що її талант і прагнення мають захист і підтримку. Інвестиції в безпечні навчальні простори — це прямий вклад у стабільність регіону, у розвиток інновацій та збереження студентського середовища, яке формує майбутніх інженерів, дослідників і творців».

«Харків живе студентами, це їхнє місто. Важливо, щоб молодь відчувала: їхнє життя тут не зупинено війною. Технологічний бізнес Харкова створює безпечні простори, де можна працювати офлайн, обмінюватися ідеями, реалізовувати проєкти й набирати досвід, який не можна здобути онлайн. Ми робимо все, щоб молодь залишалася в Харкові, розвивалася тут і була частиною міського життя», — наголошує Ольга Шаповал, виконавча директорка Kharkiv IT Cluster.

Вона також поділилася планами: ІТ-спільнота вже працює над тим, щоби безпечні простори з’явилися і в інших навчальних закладах Харкова.

Нагадаємо, у липні 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині працює 21 виш — усі вони зазнали руйнувань чи пошкоджень через бойові дії. Очне навчання було доступне понад 6 тисячам студентів, понад 18 тисяч навчалися дистанційно, а ще близько 51 тисячі — у змішаному форматі. До повномасштабної війни у ​​Харкові налічувалося більше ніж 300 тисяч студентів, станом на кінець листопада 2025 року їх було до 100 тисяч.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, слідом за підземними школами безпечні простори почали з’являтися у харківських вишах. У серпні 2025 року в Каразінському університеті представили вже облаштовані аудиторії та анонсували створення нових до лютого 2026-го. Майже 1,5 тисячі квадратних метрів безпечних приміщень облаштували до вересня 2025 року в Харківському авіаційному інституті.