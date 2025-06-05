Внимание, розыск! Четыре подростка ушли из дома и не вернулись на Харьковщине
Правоохранители разыскивают несовершеннолетних жителей села Островщина Лозовского района, что ушли из дома, сообщила Нацполиция.
5 июня 46-летняя женщина сообщила, что из дома семейного типа пропали двое ее воспитанников. В тот же день об исчезновении двух дочерей сообщила 50-летняя местная жительница. 4 июня около 20:00 дети ушли из дома и не вернулись.
❗️Приметы Валентины Жидик, 2012 года рождения: рост 164 см, светло-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в синюю кофту, спортивные брюки с оранжевыми полосками, зеленые кеды.
❗️Приметы Русланы Жидик, 2010 года рождения: рост 169 см, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в красную кофту, серую кепку, черные лосины, белые балетки.
❗️Приметы Александра Харчевникова, 2007 года рождения: рост 170 см, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в красную футболку, серые шорты, белую обувь, зеленую жилетку.
❗️Приметы Сергея Семенова, 2009 года рождения: рост 160 см, темные волосы, карие глаза. Был одет в черную футболку, черные шорты, черные кроссовки.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении детей, Нацполиция просит обращаться по телефонам: «102», 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914,095441288.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, мальчик, Нацполиция, подростки, розыск;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают несовершеннолетних жителей села Островщина Лозовского района, что ушли из дома, сообщила Нацполиция.".