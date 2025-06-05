Live
  • Чт 05.06.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.48
  • EUR 47.2

Клубника, молодой картофель и кабачки подешевели в Харькове – мэрия: цены

Общество 16:20   05.06.2025
Виктория Яковенко
Клубника, молодой картофель и кабачки подешевели в Харькове – мэрия: цены Фото: Харьковский горсовет

В Харькове промониторили цены на сезонные овощи и фрукты.

По данным Харьковского городского совета, в продаже появились черешня (250 грн/кг), абрикосы (150 грн/кг), зеленый горошек нового урожая (100 грн/кг).

«С начала мая примерно на 30% подешевели огурцы и молодой картофель и клубника, на 13% – помидоры, на 46% – кабачки, на 60% – ранняя капуста», – сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Отмечается, что цены на огурцы составляют в среднем 50-70 грн/кг, на красные помидоры – 75-100 грн/кг, на молодой картофель – 45-90 грн/кг, на раннюю капусту – 20-25 грн/кг, на кабачки – 40-50 грн/кг.

Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 40 тысяч гривен

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 5 июня: «Шахеды» ударили по домам, 19 раненых
Новости Харькова — главное за 5 июня: «Шахеды» ударили по домам, 19 раненых
05.06.2025, 15:50
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
04.06.2025, 12:11
Клубника, молодой картофель и кабачки подешевели в Харькове – мэрия: цены
Клубника, молодой картофель и кабачки подешевели в Харькове – мэрия: цены
05.06.2025, 16:20
Терехов рассказал, как модернизированные КАБы РФ повлияли на жизнь в Харькове
Терехов рассказал, как модернизированные КАБы РФ повлияли на жизнь в Харькове
05.06.2025, 10:33
Терехов показал моменты попаданий «Шахедов» по ​​домам харьковчан (видео)
Терехов показал моменты попаданий «Шахедов» по ​​домам харьковчан (видео)
05.06.2025, 13:47
Враг пытается продвинуться возле Волчанска – Генштаб ВСУ
Враг пытается продвинуться возле Волчанска – Генштаб ВСУ
05.06.2025, 16:50

Новости по теме:

13:57
Стало известно, сколько зданий и окон пострадало из-за ударов по Харькову 📷
13:35
Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото)
14:41
В Харькове перекрыли часть улицы: что произошло, как объехать
15:44
Бесплатные наборы для младенцев могут получить харьковчане: как подать заявку
13:15
Был в колодце больше суток: как в Харькове спасали собаку (видео)

Вы читали новость: «Клубника, молодой картофель и кабачки подешевели в Харькове – мэрия: цены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове промониторили цены на сезонные овощи и фрукты.".