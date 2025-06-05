Клубника, молодой картофель и кабачки подешевели в Харькове – мэрия: цены

В Харькове промониторили цены на сезонные овощи и фрукты.

По данным Харьковского городского совета, в продаже появились черешня (250 грн/кг), абрикосы (150 грн/кг), зеленый горошек нового урожая (100 грн/кг).

«С начала мая примерно на 30% подешевели огурцы и молодой картофель и клубника, на 13% – помидоры, на 46% – кабачки, на 60% – ранняя капуста», – сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Отмечается, что цены на огурцы составляют в среднем 50-70 грн/кг, на красные помидоры – 75-100 грн/кг, на молодой картофель – 45-90 грн/кг, на раннюю капусту – 20-25 грн/кг, на кабачки – 40-50 грн/кг.