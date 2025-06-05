Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 40 тысяч гривен
По состоянию на 5 июня в Харьковской области актуальны 3332 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-конструктора с зарплатой в 40 тысяч гривен. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов будет иметь 35600, а представитель торговый – 33 тысячи.
Водитель погрузчика будет зарабатывать 30 тысяч, учитель общеобразовательного учреждения – 29900, судебный эксперт – 25 тысяч, физический терапевт – 23 тысячи, инженер по нормированию трудовых процессов – 22 тысячи, менеджер по персоналу – 20 тысяч, а заведующий хозяйством – 18 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
Читайте также: Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после «прилетов»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, новости Харькова, работа, робота, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 40 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 5 июня в Харьковской области актуальны 3332 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".