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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 40 тысяч гривен

Общество 13:14   05.06.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 40 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 5 июня в Харьковской области актуальны 3332 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-конструктора с зарплатой в 40 тысяч гривен. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов будет иметь 35600, а представитель торговый – 33 тысячи.

Водитель погрузчика будет зарабатывать 30 тысяч, учитель общеобразовательного учреждения – 29900, судебный эксперт – 25 тысяч, физический терапевт – 23 тысячи, инженер по нормированию трудовых процессов – 22 тысячи, менеджер по персоналу – 20 тысяч, а заведующий хозяйством – 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 5 июня в Харьковской области актуальны 3332 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".