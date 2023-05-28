«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках и Виолетты

Соучредители ПСО «Милена» Сергей Осман и Константин Рюмшин отметили, что во время поисков пропавшего ребенка на Харьковщине организация получала массу сообщений от различных экстрасенсов. Но пользы от них не было никакой.

«Мы сегодня целый день палками гоняли экстрасенсов», — не без юмора оценил ситуацию в вечернем стриме 27 мая об итогах поисков пропавшей на Харьковщине двухлетней Виолетты соучредитель ПСО «Милена» Сергей Осман.

По словам его коллеги Константина Рюмшина сообщения от «ясновидящих» изрядно сбивают поисковиков.

«Все вы прекрасно понимаете, что так называемые экстрасенсы, знахари, ворожки и тому подобные люди чрезвычайно сильно сбивают людей, которые готовы присоединиться к поиску. Мы не только не сотрудничаем, а мы никогда никому не советуем с ними сотрудничать. Еще ни в одном поиске не был человек найден там, где описывает какой-то экстрасенс или ясновидящий. Были ли совпадения? Да, действительно, были. Но вы понимаете, если люди четвертые сутки ищут ребенка в лесу и в поле, то спасибо, когда какой-то экстрасенс пишет: «Смотрите, он где-то в лесу или в поле. Мне здесь карты показали-рассказали. Там будет большое зеленое дерево, а в поле много кустов». Вот это вы, уважаемые, помогли. Помогли — так помогли. Эта информация никакой пользы не приносит», — оценил Рюмшин.

Различные экстрасенсы традиционно возникают на горизонте поисковиков. Однако поиски Виолетты Мужичук из Скрипаев побили все рекорды.

«Сегодня (27 мая — Ред.), пожалуй, была самая масштабная атака экстрасенсов по этому поиску. Было принято решение выделить одного человека, который согласится принимать все версии и информацию от экстрасенсов. Мы назначили Викторию Шульгу – это один из соучредителей нашего отряда, мы назначили ее собирать всю эту информацию. Это было сделано для того, чтобы после завершения поиска мы всю эту информацию показали людям, донесли ее и показали, что на тот момент эти экстрасенсы, волшебники и ворожки нам присылали. Были ли там правильные предположения или версии. Вы увидите, мы со временем все это опубликуем у нас в Insagram. Вы увидите, как все было, куда они нас хотели отвести, где искать, и в какой собачьей будке там ребенок сидит. Если честно, эта атака истощает», — признался Сергей Осман.

Напомним, двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи нашли живой на четвертые сутки поисков. Три ночи девочка сама провела в лесу и зашла за 6 км от родного дома.