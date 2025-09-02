Пряталась в подвале заброшенного здания: копы искали сбежавшую девочку

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: информацию о том, что ребенок пропал, получили накануне, 1 сентября. После чего копы отправились на поиски девочки.

Сообщение о пропаже получили от 48-летней жительницы села Бунаково Лозовского района – воспитательницы дома семейного типа.

«Она сообщила, что исчезла ее воспитанница. Около 20:00 31 августа девочка ушла из дома и не вернулась», – уточнили правоохранители.

Уже вечером того же дня полицейские нашли 13-летнюю девочку. Как оказалось, она пряталась в подвале нежилого дома.

«Девочку вернули в дом семейного типа и провели с воспитателями профилактическую беседу. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было», – отметили в полиции.