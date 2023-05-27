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Мала Віолетта Мужичук відійшла від дому 6 км і три дні була у лісі – Болвінов

Події 13:57   27.05.2023
Оксана Якушко
Мала Віолетта Мужичук відійшла від дому 6 км і три дні була у лісі – Болвінов

Дитину знайшли у кущах, у густому лісі, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Три ночі вона провела в лісі. Їі шукали майже чотири доби. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. І в результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, в шести кілометрах від дому. Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина» , – розповів Болвінов.

Нагадаємо, Віолетта Мужичук зникла із двору будинку ще 23 травня увечері. Півтисячі волонтерів, правоохоронців та рятувальників вже чотири доби обшукували село та довколишні лісосмуги.

Читайте також: «Віолетта жива, ми її знайшли» – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитину знайшли у кущах, у густому лісі, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".