Мала Віолетта Мужичук відійшла від дому 6 км і три дні була у лісі – Болвінов
Дитину знайшли у кущах, у густому лісі, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Три ночі вона провела в лісі. Їі шукали майже чотири доби. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. І в результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, в шести кілометрах від дому. Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина» , – розповів Болвінов.
Нагадаємо, Віолетта Мужичук зникла із двору будинку ще 23 травня увечері. Півтисячі волонтерів, правоохоронців та рятувальників вже чотири доби обшукували село та довколишні лісосмуги.
Читайте також: «Віолетта жива, ми її знайшли» – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мала Віолетта Мужичук відійшла від дому 6 км і три дні була у лісі – Болвінов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитину знайшли у кущах, у густому лісі, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".