Мала Віолетта Мужичук відійшла від дому 6 км і три дні була у лісі – Болвінов

Дитину знайшли у кущах, у густому лісі, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Три ночі вона провела в лісі. Їі шукали майже чотири доби. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. І в результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, в шести кілометрах від дому. Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина» , – розповів Болвінов.

Нагадаємо, Віолетта Мужичук зникла із двору будинку ще 23 травня увечері. Півтисячі волонтерів, правоохоронців та рятувальників вже чотири доби обшукували село та довколишні лісосмуги.