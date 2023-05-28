Найденная на Харьковщине Виолетта — в отделении интенсивной терапии
Виолетта Мужечук, которую обнаружили на четвертые сутки поисков в лесу за шесть километров от дома, сейчас в больнице с мамой.
«Сейчас девочка вместе с матерью находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской областной детской клинической больницы. По данным врачей, состояние здоровья ребенка имеет положительную динамику и улучшается. Угрозы жизни нет. Медики продолжают лечение», — сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.
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Ранее поисковики ПСО «Милена» рассказали, как девочка смогла так далеко зайти в лес одна, почему ее не обнаружили с помощью тепловизоров и смогли ли собаки взять след.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 15:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Виолетта Мужечук, которую обнаружили на четвертые сутки поисков в лесу за шесть километров от дома, сейчас в больнице с мамой".