Найденная на Харьковщине Виолетта — в отделении интенсивной терапии

Виолетта Мужечук, которую обнаружили на четвертые сутки поисков в лесу за шесть километров от дома, сейчас в больнице с мамой.

«Сейчас девочка вместе с матерью находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской областной детской клинической больницы. По данным врачей, состояние здоровья ребенка имеет положительную динамику и улучшается. Угрозы жизни нет. Медики продолжают лечение», — сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

Ранее поисковики ПСО «Милена» рассказали, как девочка смогла так далеко зайти в лес одна, почему ее не обнаружили с помощью тепловизоров и смогли ли собаки взять след.