Нічого не знайшли. Аваков розповів про причини сьогоднішніх обшуків у нього

У рамках відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії у Броварах – пояснив сьогоднішні обшуки ексголова Харківської ОДА та екс-міністр МВС Арсен Аваков.

«Слідчі органи справді провели у мене обшук – у рамках відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії у Броварах. Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту», – зазначив Аваков.

Нічого відповідного інтересам слідства не знайшли.

«Україно-французький контракт на постачання МВС Україні гелікоптерів Airbus укладено в рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства. Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проекті», – наголосив Аваков.