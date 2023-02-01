Нічого не знайшли. Аваков розповів про причини сьогоднішніх обшуків у нього
У рамках відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії у Броварах – пояснив сьогоднішні обшуки ексголова Харківської ОДА та екс-міністр МВС Арсен Аваков.
«Слідчі органи справді провели у мене обшук – у рамках відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії у Броварах. Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту», – зазначив Аваков.
Нічого відповідного інтересам слідства не знайшли.
«Україно-французький контракт на постачання МВС Україні гелікоптерів Airbus укладено в рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства. Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проекті», – наголосив Аваков.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 13:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У рамках відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії у Броварах – пояснив сьогоднішні обшуки ексголова Харківської ОДА та екс-міністр МВС Арсен Аваков.".