У Авакова провели обшук у справі про загибель Монастирського й керівництва МВС

Про обшуки сам ексголова Харківської ОДА та ексміністр МВС Арсен Аваков повідомив у коментарі виданню “Бабель”.

З обшуком до Авакова 1 лютого приходили співробітники ДБР. Обшуки стосувалися справи про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та наступник Авакова Денис Монастирський. Крім того, серед загиблих – жителі Броварів, зокрема дитина.

Під час обшуків у Авакова, за даними “Бабеля”, працівники ДБР дивилися контракти шестирічної давнини із французькою компанією Airbus Helicopter. Саме вона поставила МВС, зокрема, гелікоптери H-225 – і той, на якому розбився міністр Монастирський, зокрема.

“Звичайно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом”, – прокоментував Аваков і додав, що правоохоронці формально відпрацювали версію.