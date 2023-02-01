У Авакова провели обшук у справі про загибель Монастирського й керівництва МВС
Про обшуки сам ексголова Харківської ОДА та ексміністр МВС Арсен Аваков повідомив у коментарі виданню “Бабель”.
З обшуком до Авакова 1 лютого приходили співробітники ДБР. Обшуки стосувалися справи про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та наступник Авакова Денис Монастирський. Крім того, серед загиблих – жителі Броварів, зокрема дитина.
Під час обшуків у Авакова, за даними “Бабеля”, працівники ДБР дивилися контракти шестирічної давнини із французькою компанією Airbus Helicopter. Саме вона поставила МВС, зокрема, гелікоптери H-225 – і той, на якому розбився міністр Монастирський, зокрема.
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“Звичайно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом”, – прокоментував Аваков і додав, що правоохоронці формально відпрацювали версію.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 11:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обшуки сам ексголова Харківської ОДА та ексміністр МВС Арсен Аваков повідомив у коментарі виданню “Бабель”".