Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії

29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут. У цей день 2025 року сталася авіакатастрофа у Вашингтоні, в якій загинули 67 людей. У 1951-му народився майбутній мер Харкова та голова ХОДА Євген Кушнарьов. У 1918-му сталася битва біля залізничної станції Крути, а в Києві розпочався більшовицький заколот на заводі “Арсенал”. У 1916-му відбулися перші випробування танка. У 1896-му Еміль Груббе вперше в історії використав радіоактивне випромінювання для лікування раку. У 1886-му Карл Бенц отримав перший патент на свій автомобіль. У 1805-му підписано указ про відкриття першого університету в Харкові. У цей день 1616 року мореплавці відкрили найпівденнішу точку Південної Америки – мис Горн.

Свята та пам’ятні дати 29 січня

29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут.

У світі – Міжнародний день мобілізації проти загроз ядерної війни.

Останній четвер січня – це День пам’яті NASA.

Також сьогодні: День пазла та головоломки, День винаходу автомобіля.

29 січня в історії

29 січня 1616 року голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки – мис Горн. Докладніше.

29 січня 1805 року урочисто відкрили університет у Харкові. Нині це – ХНУ імені В.М. Каразіна. Університет традиційно відзначає дві дати, що пов’язані з історією його створення. Це день заснування (17 листопада) та день відкриття (29 січня).

29 січня 1886 року Карл Бенц отримав перший патент на свій автомобіль. Докладніше.

29 січня 1896 року громадянин США Еміль Груббе, за власним твердженням, вперше в історії використав радіоактивне випромінювання для лікування раку. Докладніше.

29 січня 1916 року англійці випробували перший танк. Докладніше.

29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції Крути – за 130 кілометрів від Києва. Паралельно з боєм під Крутами бої відбулися й у Києві. Тут вибухнув так званий Січневий заколот (у радянській історіографії – Січневе повстання), організований київським комітетом Російської більшовицької партії (РСДРП(б)). Докладніше.

29 січня 1921 року на конференції в Парижі країни – переможниці Першої світової війни визначили суму військових репарацій для Німеччини. Докладніше.

29 січня 1951 року народився Євген Кушнарьов – колишній мер та голова ОДА в Харкові. Докладніше.

29 січня 2025 року в небі США сталася авіакатастрофа – зіткнулися рейсовий пасажирський літак “Bombardier CRJ700” авіакомпанії “American Airlines” та гелікоптер армії США – “Sikorsky UH-60 Black Hawk”. Внаслідок зіткнення загинули 67 людей – усі пасажири та екіпажі обох повітряних суден.

<br />

Зіткнення сталося о 20:47 за місцевим часом над річкою Потомак у столиці США – Вашингтоні, округ Колумбія. Літак, що виконував рейс із Канзасу, заходив на посадку в Національному аеропорту імені Рейгана. Гелікоптер у цей час виконував плановий політ – обов’язкову щорічну льотну оцінку з використанням окулярів нічного бачення. Пілоти обох повітряних суден тримали зв’язок із диспетчером. Військові двічі інформували, що бачать авіалайнер та нібито утримують дистанцію. Щодо причин подальших подій існує кілька версій: від того, що екіпаж вертольота бачив не той літак, про який попереджав диспетчер, або що частину попереджень просто не почули через проблеми зі зв’язком – аж до того, що гелікоптер залетів надто високо. Могла спрацювати одразу низка факторів, а не лише один. Також ситуацію міг ускладнити й той факт, що в аеропорту Рейгана (як і в багатьох інших у США) спостерігалася нестача диспетчерів, і люди працювали понаднормово – з порушенням вимог безпеки.

“У звіті, з яким ознайомилася газета The New York Times, йдеться, що один диспетчер зв’язувався як з гелікоптерами, так і з літаками. Зазвичай такі обов’язки доручаються двом людям, а не одній”, – писала The New Yourk Times.

Розслідування причин трагедії триває. Хоча попередні висновки вже зробили та внесли відповідні зміни до правил руху гелікоптерів. Щодо обставин авіакатастрофи – вони очевидні. На висоті близько 85 метрів гелікоптер зіткнувся з літаком і вибухнув. Вони впали в річку Потомак. Одразу після цього почалася пошуково-рятувальна операція, але знайти когось живим не вдалося. Серед загиблих на борту літака були американські фігуристи – 28 спортсменів, тренерів та членів їхніх сімей.

Церковне свято 29 січня

29 січня відзначають перенесення мощей cвященномученика Ігнатія Богоносця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 29 січня цілий день іде сніг – навесні буде гарно ловитися риба.

Заметіль 29 січня – до прохолодного літа.

Морозний і ясний день обіцяє спекотне літо.

Що не можна робити 29 січня

Не можна лаятися, сваритися і лихословити.

Не можна прати.

Краще вдягатися, не дивлячись у дзеркало.