Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно

Катастрофу винищувача F-16 в Україні підтвердив Генштаб ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, F-16 разом із підрозділами зенітно-ракетних військ відбивали російську повітряну атаку та збили чотири крилаті ракети.

«Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака», — йдеться у публікації Генштабу.

У Повітряному командуванні «Захід» ПС ЗСУ повідомили, що під час відбиття ворожої повітряної атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь.

«Він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя», — зазначили у командуванні та інших подробиць не розповіли.

Сьогодні, 29 серпня, пілота поховали. Наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно звання полковника посмертно.

Українській службі Голосу Америки представник Повітряних сил на умовах анонімності повідомив, що розглядаються різні версії катастрофи.

«Розглядаються різні версії, включаючи “дружній вогонь” своєї ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини будуть відомі лише після завершення розслідування», — цитує видання представника ПС.