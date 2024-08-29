Live
  • Чт 29.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.88

Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно

Події 20:26   29.08.2024
Олена Нагорна
Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно Фото: Повітряне командування «Захід» ПС ЗСУ

Катастрофу винищувача F-16 в Україні підтвердив Генштаб ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, F-16 разом із підрозділами зенітно-ракетних військ відбивали російську повітряну атаку та збили чотири крилаті ракети.

«Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака», — йдеться у публікації Генштабу.

У Повітряному командуванні «Захід» ПС ЗСУ повідомили, що під час відбиття ворожої повітряної атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь.

«Він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя», — зазначили у командуванні та інших подробиць не розповіли.

Читайте також: 127 ракет і 109 БпЛА: Україна пережила наймасовішу повітряну атаку

Сьогодні, 29 серпня, пілота поховали. Наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно звання полковника посмертно.

Українській службі Голосу Америки представник Повітряних сил на умовах анонімності повідомив, що розглядаються різні версії катастрофи.

«Розглядаються різні версії, включаючи “дружній вогонь” своєї ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини будуть відомі лише після завершення розслідування», — цитує видання представника ПС.

Читайте також: Мати загиблого пілота Джуса посиділа в F-16, про які мріяв її син (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)
Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)
29.08.2024, 21:13
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500
До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500
29.08.2024, 20:51
Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно
Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно
29.08.2024, 20:26
Сич із Донбасу відтепер «боронить» Харків разом із Kraken (відео)
Сич із Донбасу відтепер «боронить» Харків разом із Kraken (відео)
29.08.2024, 19:55

Новини за темою:

13:18
F-16 і заяви Зеленського про ППО: ОТУВ «Харків» про «зникнення» авіації РФ
11:35
F-16 працюють у харківському небі – Сапронов
15:54
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
16:02
Нові Patriot та SAMP/T не захистять Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів — BILD
18:32
Блінкен: F-16 летять з Данії й Нідерландів до України прямо зараз – VA (відео)

Ви читали новину: «Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 20:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Катастрофу винищувача F-16 в Україні підтвердив Генштаб ЗСУ.".