Live
  • Чт 29.08.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.88

Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально

Происшествия 20:26   29.08.2024
Елена Нагорная
Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально Фото: Воздушное командование «Запад» ВС ВСУ

Катастрофу истребителя F-16 в Украине подтвердил Генштаб ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, самолеты F-16 вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск отражали российскую воздушную атаку и сбили четыре крылатые ракеты.

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета», — говорится в публикации Генштаба.

В Воздушном командовании «Запад» ВС ВСУ сообщили, что в ходе отражения вражеской воздушной атаки 26 августа погиб летчик Алексей Месь.

«Он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни», — отметили в командовании и других подробностей не рассказали.

Читайте также: 127 ракет и 109 БпЛА: Украина пережила самую массированную воздушную атаку

Сегодня, 29 августа, пилота похоронили. Приказом главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено звание полковника посмертно.

Украинской службе Голоса Америки представитель Воздушных сил на условиях анонимности сообщил, что рассматриваются различные версии катастрофы.

«Рассматриваются различные версии, включая «дружественный огонь» своей ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования», — цитирует издание представителя ВС.

Читайте также: Мать погибшего пилота Джуса посидела в F-16, о которых мечтал ее сын (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
29.08.2024, 09:50
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53
Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально
Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально
29.08.2024, 20:26
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом
29.08.2024, 20:55
Жаркая пятница ожидает харьковчан — прогноз погоды на 30 августа
Жаркая пятница ожидает харьковчан — прогноз погоды на 30 августа
29.08.2024, 19:11
Частный сектор на Харьковщине был охвачен огнем из-за обстрела РФ (фото)
Частный сектор на Харьковщине был охвачен огнем из-за обстрела РФ (фото)
29.08.2024, 21:13

Новости по теме:

13:18
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
11:35
F-16 работают в харьковском небе — Сапронов
15:54
Спикер Пентагона о Patriot, F-16 и почему США не позволяют бить вглубь РФ – VA
16:02
Новые Patriot и SAMP/T не защитят Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов — BILD
18:32
Блинкен: F-16 летят из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас – VA (видео)

Вы читали новость: «Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 20:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Катастрофу истребителя F-16 в Украине подтвердил Генштаб ВСУ.".