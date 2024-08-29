Самолет F-16 разбился при отражении атаки РФ 26.08: пилот погиб — официально

Катастрофу истребителя F-16 в Украине подтвердил Генштаб ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, самолеты F-16 вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск отражали российскую воздушную атаку и сбили четыре крылатые ракеты.

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета», — говорится в публикации Генштаба.

В Воздушном командовании «Запад» ВС ВСУ сообщили, что в ходе отражения вражеской воздушной атаки 26 августа погиб летчик Алексей Месь.

«Он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни», — отметили в командовании и других подробностей не рассказали.

Сегодня, 29 августа, пилота похоронили. Приказом главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено звание полковника посмертно.

Украинской службе Голоса Америки представитель Воздушных сил на условиях анонимности сообщил, что рассматриваются различные версии катастрофы.

«Рассматриваются различные версии, включая «дружественный огонь» своей ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования», — цитирует издание представителя ВС.