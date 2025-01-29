Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії

29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут. У цей день 1616 року мореплавці відкрили найпівденнішу точку Південної Америки – мис Горн. У 1805-му підписано указ про відкриття першого університету в Харкові. У 1886-му Карл Бенц отримав перший патент на свій автомобіль. У 1896-му Еміль Груббе вперше в історії використав радіоактивне випромінювання для лікування раку. У 1916-му відбулися перші випробування танка. У 1918-му сталася битва біля залізничної станції Крути, а в Києві розпочався більшовицький заколот на заводі “Арсенал”. У 1951-му народився майбутній мер Харкова та голова ХОДА Євген Кушнарьов.

Свята та пам’ятні дати 29 січня

29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут.

У світі – Міжнародний день мобілізації проти загроз ядерної війни.

Також сьогодні: Китайський Новий рік, День пазла та головоломки.

29 січня в історії

29 січня 1616 року голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки – мис Горн. Докладніше.

29 січня 1805 року урочисто відкрили університет у Харкові. Нині це – ХНУ імені В.М. Каразіна. Університет традиційно відзначає дві дати, що пов’язані з історією його створення. Це день заснування (17 листопада) та день відкриття (29 січня).

29 січня 1886 року Карл Бенц отримав перший патент на свій автомобіль. Докладніше.

29 січня 1896 року громадянин США Еміль Груббе, за власним твердженням, вперше в історії використав радіоактивне випромінювання для лікування раку. У своїх статтях 1933 року для журналу “Радіологія” Груббе описав цю історію так. У січні 1896 року він дізнався про відкриття Рентгеном променів, які згодом назвали на його честь рентгенівськими. Груббе за збігом обставин працював з таким само обладнанням, якому знайшов нове застосування Рентген (катодною або електронно-променевою трубкою). Тож американець одразу почав експериментувати, бажаючи перевірити відкриття, про яке дізнався. Він багаторазово опромінював власну руку, “догравшись” до того, що в нього виник хворобливий дерматит. Стан шкіри був настільки серйозним, що 27 січня 1896 року Груббе звернувся до лікаря – викладача Медичного коледжу Ганемана в Чикаго, де свого часу навчався Груббе (коледж дуже цікавий – там викладали гомеопатію, яку згодом визнали псевдонаукою).

“Доктор Гілман, також співробітник коледжу Ганемана, був присутній при обстеженні та прокоментував, що все, що здатне завдати настільки великої шкоди нормальним клітинам, відкриває можливості як терапевтичний засіб. Ще один із присутніх доктор Р. Ладлум був настільки вражений пропозицією Гілмана, що попросив Груббе лікувати його пацієнтку з невиліковним раком лівої молочної залози”, – описує події, згідно з викладом самого Груббе, стаття “Легенда про Еміля Груббе” на сайті Музею радіації та радіоактивності ORAU.

Уже 29 січня 1896 року, за свідченням Груббе, до нього прийшла пацієнтка доктора Ладлума місис Роуз Лі. Він опромінив її молочну залозу, прикривши інші частини тіла свинцевими пластинами. Такі сеанси тривали по годині на добу. Нібито вдалося знизити біль та призупинити ріст пухлини, але пацієнтка все одно померла через незначний час.

Ряд дослідників ставить під сумнів історію “піонера медичної радіології”. Одна з головних причин – у тому, що, окрім першого медичного застосування радіації, Груббе приписав собі ще багато досягнень, які згодом спростували. Його іноді називають “американським Мюнхгаузеном“. Наприклад, Груббе стверджував, що відкрив поклади платини в річці Снейк у штаті Айдахо (але платину там ніколи не добували). Нібито винайшов електричну піч для обробки платини та виробляв за її допомогою синтетичні діаманти (що технологічно неможливо на такому примітивному обладнанні). Начебто за три роки, бувши звичайним небагатим студентом кінця XIX століття, примудрився об’їхати три континенти, побувавши в Британській Колумбії, Бразилії, Конго та Південній Африці, і встигав вчитися та вести медичну практику.

Цей ряд фантастичних історій виявив та викрив біограф Груббе Пол Ходжес. Причому видати його біографію – це було бажання самого “американського Мюнхгаузена”. Груббе заповів свій маєток університету Чикаго з умовою, щоб той видав його біографію. Біографія вийшла дещо не такою героїчною, як уявляв фантазер. Проте “головну історію життя” Груббе – про перший досвід лікування раку радіоактивним випромінюванням – біограф не спростував. З одного боку, він так і не знайшов жодних свідчень про згадану пацієнтку – місис Роуз Лі, ніби такої людини ніколи й не існувало. Не знайшлися ніде й сліди другого пацієнта, про якого згадував радіолог. Проте проведена фахівцями ФБР експертиза листів доктора Ладлума, в яких він направляє Роуз Лі на сеанси до Груббе, підтвердила їхню справжність: і час написання, й авторство. Тож зараз, чи вважати Груббе піонером радіотерапії, чи фантазером, – це переважно питання віри, ніж науки.

“Звіт ФБР змусив Ходжеса погодитися із заявою Груббе про те, що він першим застосував рентгенівські промені для терапевтичних цілей, – пише Музей радіації та радіоактивності. – Проте інші не переконані. Рут і Едвард Бречер, наприклад, виявили, що Груббе настільки схильний до брехні та перебільшень, що вони дійшли висновку, що листи були підробками, можливо, створеними у співпраці з доктором Ладлумом. Але Ненсі Найт, яка нещодавно досліджувала це питання, прийняла бік Груббе. Вона пояснює: “Його пихатість могла зробити Груббе особливо непривабливим піонером для його колег-медиків, щоб ті не помітили обґрунтованість деяких, якщо не всіх, його тверджень про ранню та інноваційну роботу в цій галузі”. Якщо Ходжес і Найт мають рацію, неможливо обійти той факт, що батько променевої терапії був “важкою та часто підлою” людиною “безжальної озлобленості та суперечливості”, власним “копірайтером, пресагентом і менеджером із реклами”.

29 січня 1916 англійці випробували перший танк. Докладніше.

29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції Крути – за 130 кілометрів від Києва. Паралельно з боєм під Крутами бої відбулися й у Києві. Тут вибухнув так званий Січневий заколот (у радянській історіографії – Січневе повстання), організований київським комітетом Російської більшовицької партії (РСДРП(б)). Докладніше.

29 січня 1921 року на конференції в Парижі країни – переможниці Першої світової війни визначили суму військових репарацій для Німеччини. Докладніше.

29 січня 1951 року народився Євген Кушнарьов – колишній мер та голова ОДА в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 29 січня

29 січня відзначають перенесення мощей cвященномученика Ігнатія Богоносця. Священномученик Ігнатій загинув, кинутий за наказом імператора Траяна на поталу звірам. Це сталося в 107 році. Християни зібрали його мощі та зберігали в Римі. А в 108 році їх перенесли до передмістя міста Антіохія. Друге перенесення – до міста Антіохія – здійснено у 438 році. Після взяття Антіохії персами мощі священномученика повернули до Риму, де поклали у храмі на честь папи Климента. Це відбулося орієнтовно в 540 році (за іншими джерелами, в 637-му).

Народні прикмети

Якщо 29 січня цілий день іде сніг – навесні буде гарно ловитися риба.

Заметіль 29 січня – до прохолодного літа.

Морозний і ясний день обіцяє спекотне літо.

Що не можна робити 29 січня

Не можна лаятися, сваритися і лихословити.

Не можна прати.

Краще вдягатися, не дивлячись у дзеркало.