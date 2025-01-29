Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории

29 января в Украине – День памяти Героев Крут. В этот день 1616 года мореплаватели открыли самую южную точку Южной Америки – мыс Горн. В 1805-м подписан указ об открытии первого университета в Харькове. В 1886-м Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. В 1896-м Эмиль Груббе впервые в истории использовал радиоактивное излучение для лечения рака. В 1916-м состоялись первые испытания танка. В 1918-м произошло сражение у железнодорожной станции Круты, а в Киеве начался большевистский мятеж на заводе «Арсенал». В 1951-м родился будущий мэр Харькова и глава ХОГА Евгений Кушнарев.

Праздники и памятные даты 29 января

29 января в Украине – День памяти Героев Крут.

В мире – Международный день мобилизации против угроз ядерной войны.

Также сегодня: Китайский Новый год, День пазла и головоломки.

29 января в истории

29 января 1616 года голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки – мыс Горн. Подробнее.

29 января 1805 года торжественно открыли университет в Харькове. Сейчас это – ХНУ имени В.Н. Каразина. Университет традиционно отмечает две даты, связанные с историей его создания. Это день основания (17 ноября) и день открытия (29 января).

29 января 1886 года Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. Подробнее.

29 января 1896 года гражданин США Эмиль Груббе, по собственному утверждению, впервые в истории использовал радиоактивное излучение для лечения рака. В своих статьях 1933 года для журнала «Радиология» Груббе описал эту историю так. В январе 1896 года он узнал об открытии Рентгеном лучей, которые впоследствии назвали в его честь рентгеновскими. Груббе по стечению обстоятельств работал с тем же оборудованием, которому нашел новое применение Рентген (катодной или электронно-лучевой трубкой). Так что американец сразу начал экспериментировать, желая проверить открытие, о котором узнал. Он многократно облучал собственную руку, «доигравшись» до того, что у него возник болезненный дерматит. Состояние кожи было настолько серьезным, что 27 января 1896 года Груббе обратился к врачу – преподавателю Медицинского колледжа Ганемана в Чикаго, где в свое время учился Груббе (колледж очень интересный – там преподавали гомеопатию, которую впоследствии признали псевдонаукой).

«Доктор Гилман, также сотрудник колледжа Ганемана, присутствовал при обследовании и прокомментировал, что все, что способно нанести столь большой вред нормальным клеткам, открывает возможности как терапевтическое средство. Еще один из присутствовавших, доктор Р. Ладлум был настолько поражен предложением Гилмана, что попросил Груббе лечить его пациентку с неизлечимым раком левой молочной железы», — описывает события, согласно изложению самого Груббе, статья «Легенда об Эмиле Груббе» на сайте Музея радиации и радиоактивности ORAU.

Уже 29 января 1896 года, по свидетельству Груббе, к нему явилась пациентка доктора Ладлума миссис Роуз Ли. Он облучил ее молочную железу, прикрыв другие части тела свинцовыми пластинами. Такие сеансы продолжались по часу в день. Якобы удалось снизить боль и приостановить рост опухоли, но пациентка все равно умерла через незначительное время.

Ряд исследователей подвергает сомнению историю «пионера медицинской радиологии». Одна из главных причин – в том, что, кроме первого медицинского применения радиации, Груббе приписал себе еще много достижений, которые впоследствии опровергли. Его иногда называют «американским Мюнхгаузеном«. К примеру, Груббе утверждал, что открыл залежи платины в реке Снейк в штате Айдахо (но платину там никогда не добывали). Якобы изобрел электрическую печь для обработки платины и производил с ее помощью синтетические бриллианты (что технологически невозможно на столь примитивном оборудовании). Будто бы за три года, будучи обычным небогатым студентом конца XIX века, умудрился объехать три континента, побывав в Британской Колумбии, Бразилии, Конго и Южной Африке, и при этом успевал учиться и вести медицинскую практику…

Этот ряд фантастических историй обнаружил и разоблачил биограф Груббе Пол Ходжес. Причем издать его биографию – это было желание самого «американского Мюнхгаузена». Груббе завещал свое имение Чикагскому университету с условием, чтобы тот издал его биографию. Биография получилась несколько не такой героической, как представлял фантазер. Однако «главную историю жизни» Груббе – о первом опыте лечения рака радиоактивным излучением – биограф не опроверг. С одной стороны, он так и не нашел никаких свидетельств об упомянутой медиком пациентке – миссис Роуз Ли, будто такого человека никогда и не существовало. Не нашлись нигде и следы второго пациента, о котором упоминал радиолог. Однако проведенная специалистами ФБР экспертиза писем доктора Ладлума, в которых он направляет Роуз Ли на сеансы к Груббе, подтвердила их подлинность: и время написания, и авторство. Так что сейчас, считать ли Груббе пионером радиотерапии или же выдумщиком, – это в большей степени вопрос веры, чем науки.

«Отчет ФБР заставил Ходжеса согласиться с заявлением Груббе о том, что он первым применил рентгеновские лучи для терапевтических целей, – пишет Музей радиации и радиоактивности. – Тем не менее, другие не убеждены. Рут и Эдвард Бречер, например, обнаружили, что Груббе настолько склонен ко лжи и преувеличениям, что они пришли к выводу, что письма были подделками, возможно, созданными в сотрудничестве с доктором Ладлумом. Но Ненси Найт, недавно исследовавшая этот вопрос, приняла сторону Груббе. Она объясняет: «Его тщеславие могло сделать Груббе особенно непривлекательным пионером для его коллег-медиков, чтобы те не заметили обоснованность некоторых, если не всех, его утверждения о ранней и инновационной работе в этой области». Если Ходжес и Найт правы, невозможно обойти тот факт, что отец лучевой терапии был «тяжелым и часто подлым» человеком «безжалостной озлобленности и противоречивости», собственным «копирайтером, пресс-агентом и менеджером по рекламе».

29 января 1916 года англичане испытали первый танк. Подробнее.

29 января 1918 года состоялся бой у железнодорожной станции Круты – в 130 километрах от Киева. Параллельно с боем под Крутами бои состоялись и в Киеве. Здесь разразился Январский мятеж (в советской историографии — Январское восстание), организованный киевским комитетом Российской большевистской партии (РСДРП(б)). Подробнее.

29 января 1921 года на конференции в Париже страны – победительницы Первой мировой войны определили сумму военных репараций для Германии. Подробнее.

29 января 1951 года родился Евгений Кушнарев – бывший мэр и глава ОГА в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 29 января

29 января отмечают перенос мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Священномученик Игнатий погиб, брошенный по приказу императора Траяна на поедание зверям. Это было в 107 году. Христиане собрали его мощи и хранили в Риме. А в 108 году их перенесли в пригород города Антиохия. Второй перенос – в город Антиохия – осуществили в 438 году. После взятия Антиохии персами мощи священномученика вернули в Рим, где положили в храме в честь папы Климента. Это произошло ориентировочно в 540 году (по другим источникам, в 637-м).

Народные приметы

Если 29 января целый день идет снег, весной будет хорошо ловиться рыба.

Метель 29 января – к прохладному лету.

Морозный и ясный день сулит жаркое лето.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя ругаться, ссориться и злословить.

Нельзя стирать.

Лучше одеваться, не глядя в зеркало.