Сегодня 29 января 2026: какой день в истории

Праздники и памятные даты 29 января

29 января в Украине – День памяти Героев Крут.

В мире – Международный день мобилизации против угроз ядерной войны.

Последний четверг января – это День памяти NASA.

Также сегодня: День пазла и головоломки, День изобретения автомобиля.

29 января в истории

29 января 1616 года голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки – мыс Горн. Подробнее.

29 января 1805 года торжественно открыли университет в Харькове. Сейчас это – ХНУ имени В.Н. Каразина. Университет традиционно отмечает две даты, связанные с историей его создания. Это день основания (17 ноября) и день открытия (29 января).

29 января 1886 года Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. Подробнее.

29 января 1896 года гражданин США Эмиль Груббе, по собственному утверждению, впервые в истории использовал радиоактивное излучение для лечения рака. Подробнее.

29 января 1916 года англичане испытали первый танк. Подробнее.

29 января 1918 года состоялся бой у железнодорожной станции Круты – в 130 километрах от Киева. Параллельно с боем под Крутами бои состоялись и в Киеве. Здесь разразился Январский мятеж (в советской историографии — Январское восстание), организованный киевским комитетом Российской большевистской партии (РСДРП(б)). Подробнее.

29 января 1921 года на конференции в Париже страны – победительницы Первой мировой войны определили сумму военных репараций для Германии. Подробнее.

29 января 1951 года родился Евгений Кушнарев – бывший мэр и глава ОГА в Харькове. Подробнее.

29 января 2025 года в небе США произошла авиакатастрофа – столкнулись рейсовый пассажирский самолет «Bombardier CRJ700» авиакомпании «American Airlines» и вертолет армии США – «Sikorsky UH-60 Black Hawk». В результате столкновения погибли 67 человек — все пассажиры и экипажи обоих воздушных судов.

Столкновение произошло в 20:47 по местному времени над рекой Потомак в столице США – Вашингтоне, округ Колумбия. Самолет, выполнявший рейс из Канзаса, заходил на посадку в Национальном аэропорту имени Рейгана. Вертолет в это время выполнял плановый полет – обязательную ежегодную летную оценку с использованием очков ночного видения. Пилоты обоих воздушных судов держали связь с диспетчером. Военные дважды информировали, что видят авиалайнер и якобы удерживают дистанцию. Относительно причин дальнейших событий существует несколько версий: от того, что экипаж вертолета видел не тот самолет, о котором предупреждал диспетчер, или что часть предупреждений просто не услышали из-за проблем со связью — вплоть до того, что вертолет залетел слишком высоко. Мог сработать сразу ряд факторов, а не только один. Также ситуацию мог осложнить и тот факт, что в аэропорту Рейгана (так же как и во многих других в США) наблюдалась нехватка диспетчеров, и люди работали сверхурочно – с нарушением требований безопасности.

«В отчете, с которым ознакомилась газета «The New York Times», говорится, что один диспетчер связывался как с вертолетами, так и с самолетами. Обычно такие обязанности поручают двум людям, а не одному», – писала The New Yourk Times.

Расследование причин трагедии продолжается. Хотя предварительные выводы уже сделали и внесли соответствующие изменения в правила движения вертолетов. Что касается обстоятельств авиакатастрофы – они очевидны. На высоте около 85 метров вертолет столкнулся с самолетом и взорвался. Они оба упали в реку Потомак. Сразу после этого началась поисково-спасательная операция, но найти кого-либо живым не удалось. Среди погибших на борту самолета были американские фигуристы — 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

Церковный праздник 29 января

29 января отмечают перенос мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Подробнее.

Народные приметы

Если 29 января целый день идет снег, весной будет хорошо ловиться рыба.

Метель 29 января – к прохладному лету.

Морозный и ясный день сулит жаркое лето.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя ругаться, ссориться и злословить.

Нельзя стирать.

Лучше одеваться, не глядя в зеркало.