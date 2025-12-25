25 декабря – Рождество Христово. В этот день в 336 году Рождество впервые отпраздновали в Риме. В 1741-м Андерс Цельсий впервые испытал свою шкалу измерения температуры. В 1950-м шотландские студенты похитили Камень Судьбы из Вестминстерского аббатства. В 1979-м СССР ввел войска в Афганистан. В 1989-м расстреляли румынского диктатора Николае Чаушеску и его супругу Елену. В 1991-м в отставку подал президент СССР Горбачев, а Союз окончательно распался, США признали независимость Украины. В 2024-м российская ПВО сбила азербайджанский пассажирский самолет «Embraer E190».

Праздники и памятные даты 25 декабря

25 декабря в Украине и мире отмечают Рождество Христово.

25 декабря в истории

25 декабря 336 года в Риме впервые отпраздновали Рождество. Подробнее.

В разные раннехристианские годы – вплоть до XII века – на Рождество назначали выдающиеся государственные события. Так, в этот день в 498 году принял христианскую веру король франков Хлодвиг. В 800-м франкского короля Карла Великого Папа Римский короновал императором. В 1025-м Мешко II Ламберт стал королем Польши, а в 1066-м Вильгельм Завоеватель – королем Англии. В 1100-м Балдуина I короновали королем Иерусалима.

25 декабря 1741 года шведский астроном Андерс Цельсий испытал свое изобретение – шкалу измерения температуры. Подробнее.

25 декабря 1950 года четверо шотландских студентов похитили из Вестминстерского аббатства историческую реликвию своего народа – Скунский камень (также известный как Камень Судьбы). Подробнее.

25 декабря 1979 года СССР ввел войска в Афганистан.

25 декабря 1989 года в Румынии расстреляли диктаторскую чету Чаушеску – Николае и его жену Елену. Подробнее.

25 декабря 1991 года в отставку подал президент СССР Михаил Горбачев. Подробнее.

25 декабря 1991 года Президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявил, что Соединенные Штаты признают независимость Украины (и других стран, образовавшихся на руинах СССР). Также США выразили готовность установить с Украиной дипломатические отношения. В этот же день независимость Украины признали Армения, Израиль, Иран, Мексика, Таджикистан, Тунис.

25 декабря 2024 года из-за обстрела с территории РФ разбился азербайджанский самолет «Embraer E190», выполнявший рейс из Баку в Грозный. Подбитый самолет чудом смог пролететь над Каспийским морем и совершил жесткую посадку вблизи аэропорта Актау в Казахстане.

In the extended video of the «AZAL #Azerbaijan Airlines» plane crash, which was originally en route #Baku—#Grozny and diverted to #Aktau Airport due to fog, the aircraft is seen descending and ascending multiple times before its final landing attempt. pic.twitter.com/xT30VTIVI4 — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) December 25, 2024

На его борту находились 67 человек, из них выжили только 29, в том числе двое из пяти членов экипажа. Уже 27 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев положил вину за трагедию на РФ.

«Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждение извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, причиненное самолету», — сказал он, добавив, что в результате огня, который открыли с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии проекту «The War Zone» сразу после катастрофы заявил: «Насколько нам известно, самолет был сбит зенитной системой «Панцирь-С1″ на территории России». Эту версию по результатам проведенного расследования подтвердили азербайджанские СМИ.

В то же время, российская сторона почти год пыталась игнорировать очевидные факты. А диктатор Путин, несмотря на требования своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, никак не соглашался извиниться за действия своих военных. В первом телефонном звонке Алиеву Путин попытался обойтись формулировкой о «трагическом случае» в российском небе, не признавая вины. Трагедия с самолетом и дальнейшее поведение россиян существенно ухудшили отношения между Москвой и Баку. После длительных попыток «забыть» об убитых россиянами летчиках и пассажирах, диктатору все же пришлось публично извиняться. Это произошло в октябре 2025 года – во время встречи с Алиевым, на которой Путин выглядел откровенно униженным.

Но даже в этой речи Путин солгал, заявив: «Две выпущенные ракеты не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он упал бы на месте. А взорвались (возможно, это была самоликвидация) в нескольких метрах, примерно в 10 метрах». На самом деле именно так и срабатывают ракеты ПВО – они разрываются рядом с целью в воздухе, поражая ее своими элементами. Хотя ложь была очевидной, Алиев выглядел довольным.

Церковный праздник

25 декабря в Украине отмечают Рождество Христово.

Народные приметы

Если 25 декабря яркое солнце, то Новый год будет ясным и морозным.

Если деревья покрыты инеем, а погода пасмурная – ждите на Новый год тепло.

Мрачное утро означает, что весна придет рано.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя тяжело физически работать.

Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя убирать и выносить мусор.

Нельзя одевать черную одежду.