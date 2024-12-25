Сегодня 25 декабря: какой праздник и день в истории

25 декабря – Рождество Христово. В этот день Рождество впервые отпраздновали в 336 году в Риме. В 1741-м Андерс Цельсий впервые испытал свою шкалу измерения температуры. В 1950-м шотландские студенты похитили Камень Судьбы из Вестминстерского аббатства. В 1979-м СССР ввел войска в Афганистан. В 1989-м расстреляли румынского диктатора Николае Чаушеску и его супругу Елену. В 1991-м в отставку подал президент СССР Горбачев, а Союз окончательно распался, США признали независимость Украины.

Праздники и памятные даты 25 декабря

25 декабря в Украине и мире отмечают Рождество Христово.

Также сегодня – Ханука (ее отмечают с 25 декабря по 2 января).

25 декабря в истории

25 декабря 336 года в Риме впервые отпраздновали Рождество. Подробнее.

В разные раннехристианские годы – вплоть до XII века – на Рождество назначали выдающиеся государственные события. Так, в этот день в 498 году принял христианскую веру король франков Хлодвиг. В 800-м франкского короля Карла Великого Папа Римский короновал императором. В 1025-м Мешко II Ламберт стал королем Польши, а в 1066-м Вильгельм Завоеватель – королем Англии. В 1100-м Балдуина I короновали королем Иерусалима.

25 декабря 1741 года шведский астроном Андерс Цельсий испытал свое изобретение – шкалу измерения температуры. Подробнее.

25 декабря 1950 года четверо шотландских студентов похитили из Вестминстерского аббатства историческую реликвию своего народа – Скунский камень (также известный как Камень Судьбы). Его веками использовали для коронации британских монархов.

Это большой блок красного песчаника, который весит 152 кг. Существуют разные легенды о его происхождении – от транспортировки на Британские острова древними египтянами до «библейских мотивов», согласно которым это – камень Иакова. Его библейский патриарх использовал как подушку, когда спал и видел Лестницу в Небо. Для шотландцев более важна другая легенда. Согласно ей, камень использовали для коронаций еще времен древнего королевства Дал Риада (находилось на территории современных Западной Шотландии и Северной Ирландии). В 847 году последний король Дал Риада и первый король Шотландии Кеннет I, основывая новое государство, перевез камень в селение Скун. С того времени именно там проводили коронации всех преемников Кеннета на престоле. Современные исследования камня несколько упрощают его историю. Геологи доказали, что реликвия, на которой коронуют британских монархов, ниоткуда не прибыла в Скун: песчаник добыли в окрестностях этого поселения. Впрочем, это не делает его менее исторически и символически значимым.

«Шотландская часть» истории этой реликвии прервалась в 1296 году. Тогда, захватив Шотландию, король Англии Эдуард I забрал камень и перевез в Лондон. Там его впоследствии встроили в коронационное кресло английских монархов. На протяжении веков реликвию использовали для коронации сначала королей Англии, а затем Великобритании. В первой половине XX века камень дважды подвергался угрозе. Впервые в 1914-м, когда рядом произошел взрыв, совершенный суфражистками (тогда в камне возникла трещина). Во второй раз – во время бомбежек Великобритании немецкой авиацией во времена Второй мировой войны. Чтобы защитить реликвию, ее прятали за старинными свинцовыми гробами в гробнице под одной из часовен на территории Глостерского собора. При этом шотландцам отказались его отдать даже на сохранение.

Так что в середине ХХ века среди самых отчаянных приверженцев шотландского национального возрождения возникла идея похитить древнюю реликвию. Ее реализовали четыре студента университета Глазго: Йен Гамильтон, Кей Мэтисон, Алан Стюарт и Гэвин Вернон. Подробности этого «ограбления века» в 2019 году рассказал передаче Би-би-си «Witness» («Очевидец») главный участник событий – Йен Гамильтон. Именно ему принадлежала идея вернуть камень на родину.

«Тогда, в 1950 году я был уверен, что мне в голову пришла абсолютно здравая идея: проникнуть в Вестминстерское аббатство и вынести оттуда Камень судьбы. Все-таки нехорошо хранить в церкви краденые вещи», – сказал Гамильтон.

Своими планами он успел поделиться со значительным количеством людей, пока нашел таких же отчаянных подельников. При этом никто из тех, с кем разговаривал Гамильтон, не сообщил потом об этом полиции. Четверо студентов за пару дней до Рождества на двух автомобилях отправились в Лондон. Первая попытка остаться в Вестминстерском аббатстве один на один с реликвией провалилась: Гамильтона, зашедшего в аббатство с туристами и задержавшегося там после закрытия, обнаружил сторож. Однако он поверил, что парень просто заблудился. Но на следующий день – в Рождественский сочельник – воры вернулись. Они открыли одну из боковых дверей здания отмычкой, оставив на улице только единственную девушку из своей компании – Кей Мэтисон. Трое парней добрались до коронационного кресла и достали камень из выемки в нем. При этом глыба соскользнула и упала на пол, развалившись на две части (как впоследствии выяснили – из-за трещины, которую оставил в камне взрыв, совершенный суфражистками).

«Не могу сказать, что меня это сильно расстроило, даже наоборот. Это означало, что теперь его было проще нести», — отмечает Йен Гамильтон.

Он вынес меньшую из частей и положил в автомобиль Кей Мэтисон. Они сидели в машине, когда подошел полицейский. Поэтому студентам-грабителям пришлось выдавать себя за влюбленную пару, которая просто прячется в безлюдном месте. Пока парочка ломала комедию, двое их подельников с ощутимым грохотом тащили вторую часть Скунского камня. Полицейский не обратил внимания на звуки и ушел. Тогда Кей отправилась в путь с меньшей частью реликвии. Парни же достали и погрузили в машину больший кусок. После дней в пути, перепрятывания ценного груза и различных перипетий они доставили обе части своей «добычи» в Шотландию. А там отдали мастеру, который смог «склеить» глыбу. В течение всего этого времени полиция Великобритании «стояла на ушах», разыскивая утраченную реликвию.

«Три месяца нас искала полиция, пресса постоянно писала, в новостях на Би-би-си были репортажи об этом. Поднялся гигантский переполох. Камень даже искали в пруду Гайд-парка. В какой-то момент пруд даже подумывали осушить! – вспоминает главный виновник переполоха. — Три месяца – это долгий срок. Шотландцы начали волноваться, где же этот камень, неужели он потерян навсегда. И 11 апреля 1951 года мы решили предъявить его общественности. Мы вынесли Камень судьбы на носилках из машины и оставили около руин Абротского аббатства — места, где в 1320 году была подписана декларация о шотландской независимости».

Там реликвию и нашли, а затем вернули в Лондон. Уже через год он пригодился – во время коронации Елизаветы II. Интересно то, что хотя похитителей установили, ни одного из них не отправили в тюрьму.

«Министр внутренних дел в своей речи заявил, что судить этих «вульгарных вандалов» — не в интересах британской общественности», – пояснил Гамильтон.

Из вора с благородными намерениями он превратился в успешного юриста высшей категории. А камень все же вернули в Шотландию законным образом – в 1996-м решение об этом утвердило британское правительство. В настоящее время реликвию хранят в Эдинбургском замке. Однако иногда он посещает Лондон. В последний раз это было в 2023 году, когда Камень Судьбы доставили на коронацию короля Великобритании Чарльза (Карла) ІІІ.

25 декабря 1979 года СССР ввел войска в Афганистан.

25 декабря 1989 года в Румынии расстреляли диктаторскую чету Чаушеску – Николае и его жену Елену. Подробнее.

25 декабря 1991 года в отставку подал президент СССР Михаил Горбачев. Подробнее.

25 декабря 1991 года Президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявил, что Соединенные Штаты признают независимость Украины (и других стран, образовавшихся на руинах СССР). Также США выразили готовность установить с Украиной дипломатические отношения. В этот же день независимость Украины признали Армения, Израиль, Иран, Мексика, Таджикистан, Тунис.

Церковный праздник

25 декабря в Украине отмечают Рождество Христово.

Народные приметы

Если 25 декабря яркое солнце, то Новый год будет ясным и морозным.

Если деревья покрыты инеем, а погода пасмурная – ждите на Новый год тепло.

Мрачное утро означает, что весна придет рано.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя тяжело физически работать.

Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя убирать и выносить мусор.

Нельзя одевать черную одежду.