Сьогодні 25 грудня: яке свято та день в історії

25 грудня – Різдво Христове. Цього дня Різдво вперше відсвяткували в 336 році в Римі. У 1741-му Андерс Цельсій вперше випробував свою шкалу вимірювання температури. У 1950-му шотландські студенти викрали Камінь Долі з Вестмінстерського абатства. У 1979-му СРСР ввів війська до Афганістану. У 1989-му розстріляли румунського диктатора Ніколае Чаушеску та його дружину Єлену. У 1991-му у відставку подав президент СРСР Горбачов, а Союз остаточно розпався, США визнали незалежність України.

Свята та пам’ятні дати 25 грудня

25 грудня в Україні та світі відзначають Різдво Христове.

Також сьогодні – Ханука (її відзначають із 25 грудня по 2 січня).

25 грудня в історії

25 грудня 336 року у Римі вперше відсвяткували Різдво. Докладніше.

У різні ранньохристиянські роки – аж до XII століття – на Різдво призначали визначні державні події – коронації нових королів та імператорів. Так, у цей день у 498 році прийняв християнську віру король франків Хлодвиг. У 800-му франкського короля Карла Великого Папа Римський коронував імператором. У 1025 році Мєшко II Ламберт став королем Польщі, а в 1066-му Вільгельм Завойовник – королем Англії. У 1100-му Балдуїна I коронували королем Єрусалима.

25 грудня 1741 року шведський астроном Андерс Цельсій випробував свій винахід – шкалу вимірювання температури. Докладніше.

25 грудня 1950 року четверо шотландських студентів викрали з Вестмінстерського абатства історичну реліквію свого народу – Скунський камінь (також відомий як Камінь Долі). Його століттями використовували для коронації англійських монархів.

Це великий блок червоного піщаника, що важить 152 кг. Існують різні легенди щодо його походження – від транспортування на Британські острови стародавніми єгиптянами до “біблійних мотивів”, згідно з якими це камінь Якова. Його біблійний патріарх використовував як подушку, коли спав і бачив Сходи в Небо. Для шотландців важливіша інша легенда. Згідно з нею, камінь використовували для коронацій ще часів стародавнього королівства Дал Ріада (знаходилося на території сучасних Західної Шотландії та Північної Ірландії). У 847 році останній король Дал Ріада та перший король Шотландії Кеннет I, засновуючи нову державу, перевіз камінь у селище Скун. З того часу саме там проводили коронації всіх наступників Кеннета на престолі. Сучасні дослідження каменю дещо “спрощують” його історію. Геологи довели, що реліквія, на якій коронують британських монархів, ні звідки не прибула до Скуна: піщаник видобули на околицях цього поселення. Втім, це не робить його менш історично чи символічно значущим.

“Шотландська частина” історії цієї реліквії перервалася у 1296 році. Тоді, захопивши Шотландію, король Англії Едуард I забрав камінь та перевіз до Лондона. Там його згодом вбудували в коронаційне крісло англійських монархів. Протягом століть реліквію використовували для коронації спочатку королів Англії, а згодом Великої Британії. У першій половині XX століття камінь двічі піддавався загрозі. Вперше в 1914-му, коли поряд стався вибух, здійснений суфражистками (тоді в камені виникла тріщина). Вдруге – під час бомбардувань Великої Британії німецькою авіацією за часів Другої світової війни. Щоб захистити реліквію, її ховали за старовинними свинцевими трунами в гробниці під однією з каплиць на території Глостерського собору. При цьому шотландцям відмовилися віддати його навіть на збереження.

Тож у середині XX століття серед найвідчайдушніших прихильників шотландського національного відродження виникла ідея викрасти давню реліквію. Її реалізували чотири студенти університету Глазго: Єн Гамільтон, Кей Метісон, Алан Стюарт і Гевін Вернон. Подробиці цього “пограбування століття” у 2019 році розповів передачі Бі-Бі-Сі “Witness” (“Очевидець”) головний учасник подій – Єн Гамільтон. Саме йому належала ідея повернути камінь на батьківщину.

“Тоді, в 1950 році я був впевнений, що мені в голову прийшла абсолютно здорова ідея: проникнути в Вестмінстерське абатство і винести звідти Камінь долі. Все-таки недобре зберігати в церкві крадені речі”, – сказав Гамільтон.

Своїми планами він встиг поділитися зі значною кількістю людей, поки знайшов таких само відчайдушних спільників. При цьому ніхто з тих, із ким розмовляв Гамільтон, згодом не повідомив про це поліції. Четверо студентів за пару днів до Різдва двома автівками вирушили в Лондон. Перша спроба залишитися у Вестмінстерському абатстві сам на сам із реліквією провалилася: Гамільтона, який зайшов до абатства з туристами та затримався там після закриття, виявив сторож. Проте повірив, що хлопець просто заблукав. Але наступного дня – в Різдвяний святвечір – крадії повернулися. Вони відчинили одну з бічних дверей будівлі відмичкою, залишивши на вулиці тільки єдину дівчину у своїй компанії – Кей Метісон. Троє хлопців дісталися коронаційного крісла та дістали камінь із виїмки в ньому. При цьому брила вислизнула та впала на підлогу, розвалившись на дві частини (як згодом з’ясували – через тріщину, яку залишив у камені вибух, вчинений суфражистками).

“Не можу сказати, що мене це сильно засмутило, навіть навпаки. Це означало, що тепер його було простіше нести”, – зазначає Єн Гамільтон.

Він виніс меншу частину та поклав в автомобіль Кей Метісон. Вони сиділи в машині, коли підійшов поліціянт. Тому студентам-грабіжникам довелося видавати себе за закохану пару, яка просто переховується в безлюдному місці. Поки парочка ламала комедію, двоє їхніх спільників із відчутним гуркотом тягли другу частину Скунського каменю. Поліціянт не звернув уваги на звуки та пішов. Тоді Кей вирушила в дорогу із меншою частиною реліквії. Хлопці ж дістали та завантажили в машину більший уламок. Після днів у дорозі, переховування цінного вантажу та різних перипетій вони доставили обидві частини своєї “здобичі” до Шотландії. А там віддали майстру, який зміг “склеїти” брилу. Протягом усього цього часу поліція Великої Британії “стояла на вухах”, розшукуючи втрачену реліквію.

“Три місяці нас шукала поліція, преса постійно писала, в новинах на Бі-Бі-Сі були репортажі про це. Піднявся гігантський переполох. Камінь навіть шукали в ставку Гайд-парку. У якийсь момент ставок навіть подумували осушити! – згадує головний винуватець переполоху. – Три місяці – це довгий термін. Шотландці почали хвилюватися, де ж цей камінь, невже він втрачений назавжди. І 11 квітня 1951 роки ми вирішили пред’явити його громадськості. Ми винесли Камінь долі на носилках з машини та залишили біля руїн Абротського абатства – місця, де в 1320 році підписали декларацію шотландської незалежності”.

Там і знайшли реліквію, а потім повернули до Лондона. Уже за рік він став у пригоді – під час коронації Єлизавети II. Цікаво, що хоча викрадачів встановили, жодного з них не відправили до в’язниці.

“Міністр внутрішніх справ у своїй промові заявив, що судити цих “вульгарних вандалів” – не в інтересах британської громадськості”, – пояснив Гамільтон.

Зі злодія зі шляхетними намірами він перетворився на успішного юриста вищої категорії. А камінь все ж таки повернули до Шотландії законним чином – у 1996-му рішення про це ухвалив британський уряд. Нині реліквію зберігають в Единбурзькому замку. Однак іноді він відвідує Лондон. Востаннє це було у 2023 році, коли Камінь Долі доставили на коронацію короля Великої Британії Чарльза (Карла) III.

25 грудня 1979 року СРСР ввів війська до Афганістану.

25 грудня 1989 року в Румунії розстріляли диктаторське подружжя Чаушеску – Ніколае та його дружину Єлену. Докладніше.

25 грудня 1991 року у відставку подав президент СРСР Михайло Горбачов. Докладніше.

25 грудня 1991 року Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України (та інших країн, що постали на руїнах СРСР). Також США висловили готовність налагодити з Україною дипломатичні відносини. Цього ж дня незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.

Церковне свято

25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове.

Народні прикмети

Якщо 25 грудня яскраве сонце, то Новий рік буде ясним і морозним.

Якщо дерева покриті інеєм, а погода похмура — чекайте на Новий рік тепло.

Похмурий ранок означає, що весна прийде рано.

Що не можна робити 25 грудня

Не можна важко фізично працювати.

Жінкам не можна займатися рукоділлям.

Не можна прибирати та виносити сміття.

Не можна вдягати чорний одяг.