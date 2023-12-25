Сегодня 25 декабря: какой праздник и день в истории

25 декабря – Рождество Христово. В этот день Рождество впервые отпраздновали в 336 году в Риме. До XI века именно на эту дату назначали большое количество важных государственных мероприятий – коронаций – в христианских странах. В 1741-м Андерс Цельсий впервые испытал свою шкалу измерения температуры. В 1979-м СССР ввел войска в Афганистан. В 1989-м расстреляли румынского диктатора Николае Чаушеску и его супругу Елену. В 1991-м в отставку подал президент СССР Горбачев, а Союз окончательно распался, США признали независимость Украины.

Праздники и памятные даты 25 декабря

25 декабря в Украине и мире отмечают Рождество Христово.

25 декабря в истории

25 декабря 336 года в Риме впервые отпраздновали Рождество.

Это произошло во времена правления императора Константина Великого. Решение отмечать Рождество именно 25 декабря впоследствии (в 431 году) утвердили на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе. При этом точная дата рождения Иисуса Христа на самом деле не известна, она не указана в Священном Писании (не только дата, но и год рождения). Ее определяли, исходя из фактов, указанных в Евангелии от Луки. Там, в частности, содержится информация, что в это время состоялась первая перепись в Иудее, а у власти был наместник римского императора Октавиана Августа Квириний. Впервые в исторических источниках дата рождения Христа 25 декабря указана Дионисием Филокалом в Хронографе 354 года. Он же опирался на источники времен Константина Великого – 336 года. Как полагают, до празднования Рождества во времена Константина христиане не праздновали день рождения Иисуса отдельно – долгое время его отмечали вместе с праздником Богоявления (Крещения) 6 января. Греческое слово «Эпифания» или «Теофания», которым обозначен этот праздник, означает «Явление» или «Богоявление», и у первых христиан оно означало не только появление Иисуса Христа при крещении, но и в целом его появление на Земле, то есть рождение.

В разные раннехристианские годы – вплоть до XII века – на Рождество назначали выдающиеся государственные события – коронации новых королей и императоров. Так, в этот день в 498 году принял христианскую веру король франков Хлодвиг. В 800-м году франкского короля Карла Великого Папа Римский короновал императором (в то время это был второй императорский титул в мире – после византийского). В 1025 году Мешко II Ламберт стал королем Польши, а в 1066 году Вильгельм Завоеватель – королем Англии. В 1100 году Балдуина I короновали королем Иерусалима.

25 декабря 1741 года шведский астроном Андерс Цельсий испытал свое изобретение – шкалу измерения температуры. Подробнее.

25 декабря 1979 года СССР ввел войска в Афганистан. Решение о вторжении приняли 12 декабря 1979 года во время заседания Политбюро КПСС. А 25 декабря войска 40-й советской армии пересекли по понтонному мосту реку Амударья. В состав контингента вошли четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения, а также части обеспечения и обслуживания. Война продолжалась до 15 февраля 1989 года.

25 декабря 1989 года в Румынии расстреляли диктаторскую чету Чаушеску – Николае и его жену Елену.

Они были у власти в своей стране четверть века. За это время Николае Чаушеску от образа «одного из приличных коммунистов» (по выражению Джорджа Буша) дошел почти до состояния «Ким Чен Ына», постепенно формируя культ своей личности, усиливая репрессии и назначая родственников на руководящие должности. К власти он пришел в 1965-м – после смерти лидера Румынии Георге Георгиу-Деж. На тот момент Чаушеску было 47 лет. Он сразу же взял курс на большую независимость в политике от СССР. В частности, не соглашался с экономическими решениями, которые навязывали из Москвы, и даже позволил себе выступить в 1968 году в защиту чехословацкого лидера Александра Дубчека. В отличие от других стран Варшавского договора, Румыния не вводила свои войска в Чехословакию для подавления Пражской весны. Именно это в начале правления сформировало генсеку румынской компартии положительный имидж в демократическом мире.

Но такая «либеральность» продолжалась недолго. Амбиции «короля Румынии» проявились в Чаушеску еще на церемонии провозглашения его президентом страны в 1974 году, когда он демонстративно взял в руки скипетр. Далее подобные наклонности прогрессировали. С одной стороны, он усиливал контроль над населением страны, опираясь на «свое КГБ» — политическую службу безопасности «Секуритате». Граждане Румынии пережили почти то же, что и граждане СССР во времена Сталина: преследования, репрессии, пытки, казни. Чаушеску даже местами превзошел Сталина, введя в стране запрет на разводы и аборты, из-за чего впоследствии в Румынии были переполнены детские дома. С другой стороны Чаушеску впадал в «манию величия» – государственная пропаганда изображала его чуть ли не богоподобным созданием и вождем нации.

В стране даже в условиях экономического кризиса реализовывали помпезные строительные проекты, в частности, снесли большую часть старого Бухареста, чтобы построить дворцы и проспекты для прославления диктатора. Отдельно граждан Румынии бесила семья Чаушеску, а особенно его жена Елена. Во времена правления мужа из сотрудницы текстильной фабрики без высшего образования она превратилась в первого вице-премьера правительства, входила в состав ЦК РКП и Политбюро РКП. Но самая поразительная деталь ее биографии – то, что женщина, которая бросила, не доучившись, сельскую школу и имела только одну хорошую оценку – по рукоделию – возглавила Академию наук Румынии и крупнейшую химическую компанию страны – ICECHIM. Все та же пропаганда старательно лепила Елене образ «светила науки», который никак не приживался к ней.

Такое положение в стране, конечно, накаляло общественное мнение и вело к взрыву, которому потребовался только катализатор. Им стали сразу два фактора: демократическое движение в других странах Варшавского договора и Советском Союзе и катастрофическая экономическая ситуация в самой Румынии. Из-за падения добычи нефти и импорта западных товаров и необходимости выплачивать долги Чаушеску ввел жесткий режим экономии. В результате начался такой дефицит продовольствия, что люди были реально на грани голода. Кроме того, в 1980-е в стране были массовые отключения электро- и теплоснабжения, даже в лютые морозы 1985-86 годов. При этом началом революции в Румынии стали не экономические, а религиозные протесты. Чаушеску отстранил от должности и выселил из дома венгерского пастора Ласло Текеша. Он был одним из лидеров движения за автономию венгров, за что его и репрессировали. Так что, протесты начались против этого решения сначала в Тимишоаре, где жил Текеш, а дальше в ход пошли антикоммунистические и экономические лозунги. Правоохранители попытались подавить восстание, но это вызвало бунты уже по всей стране. Их попытались подавить с помощью «Секуритате», открыв огонь на поражение. Попытка провести митинг в поддержку Чаушеску в Бухаресте завершилась взрывом в толпе, также приведшем к жертвам. 20 декабря 1989 года армия в Тимишоаре перешла на сторону революционеров. А 22 декабря сообщили, что министр обороны Василе Миля покончил жизнь самоубийством, хотя почти сразу стало известно, что его убили за отказ стрелять по протестующим. Это окончательно привело к переходу всей армии на сторону народа. В полдень того же дня Николае и Елена Чаушеску попытались скрыться. Они вылетели из Бухареста на вертолете, а затем пересели в автомобиль, который вместе со своими несколькими сторонниками захватили возле города Тырговиште. Но в самом городе их встретили градом камней. Вечером беглецов задержали военные. При этом бои в Бухаресте между «Секуритате» и революционерами продолжались даже после того, как диктатор покинул столицу.

24 декабря Ион Илиеску – лидер протестов, бывший деятель компартии и министр, отстраненный Чаушеску, утвердил решение о создании Чрезвычайного военного трибунала. В его состав вошли два военных судьи, два полковника и три «народных судьи». Этот трибунал 25 декабря приговорил супругов Чаушеску к смертной казни. Их расстреляли в тот же день и похоронили в безымянной могиле на кладбище на окраине Бухареста. В дальнейшем власть перешла к Фронту национального спасения, возглавляемому Илиеску. Именно он стал впоследствии президентом Румынии и был им с 1990-го по 1996-й и с 2000-го по 2004-й год.

25 декабря 1991 года в отставку подал президент СССР Михаил Горбачев. Это произошло после заключения Алма-Атинской декларации о создании СНГ. В 19:00 Горбачев в последний раз обратился к народу – в прямом эфире. Он объявил о прекращении своей деятельности «по принципиальным соображениям». В тот же вечер Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного Главнокомандующего советскими Вооруженными Силами и передал право на управление стратегическим ядерным оружием президенту РФ Борису Ельцину (тот, правда, на эту церемонию не явился). В 19:30, когда Горбачев покинул Кремль, над ним спустили советское знамя и подняли российский триколор.

25 декабря 1991 года Президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявил, что Соединенные Штаты признают независимость Украины (и других стран, образовавшихся на руинах СССР). Также США выразили готовность установить с Украиной дипломатические отношения. В этот же день независимость Украины признали Армения, Израиль, Иран, Мексика, Таджикистан, Тунис.

Церковный праздник

25 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают Рождество Христово.

Народные приметы

Если 25 декабря яркое солнце, то Новый год будет ясным и морозным.

Если деревья покрыты инеем, а погода пасмурная – ждите на Новый год тепло.

Мрачное утро означает, что весна придет рано.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя тяжело физически работать.

Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя убирать и выносить мусор.

Нельзя одевать черную одежду.