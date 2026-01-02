«Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты
В Службе внешней разведки Украины предупредили, что РФ готовит масштабную провокацию с жертвами 7 января или накануне с целью срыва мирных переговоров при посредничестве США.
«Указанная операция носит комплексный характер. После т. н. «Атаки на резиденцию Путина» фиксируем распространение кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации. С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб России со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в россии, так и на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в сообщении.
Разведка прогнозирует, что для фальсификации доказательств причастности Украины россияне планируют использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боестолкновения.
«Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под «чужим флагом» полностью отвечает стилю работы российских спецслужб. Режим путина неоднократно применял эту тактику внутри россии, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц россии», — добавили в СВР.
Читайте также: Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 11:58;