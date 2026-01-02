«Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами» — разведка назвала даты

В Службе внешней разведки Украины предупредили, что РФ готовит масштабную провокацию с жертвами 7 января или накануне с целью срыва мирных переговоров при посредничестве США.

«Указанная операция носит комплексный характер. После т. н. «Атаки на резиденцию Путина» фиксируем распространение кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации. С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб России со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в россии, так и на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в сообщении.

Разведка прогнозирует, что для фальсификации доказательств причастности Украины россияне планируют использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боестолкновения.

«Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под «чужим флагом» полностью отвечает стилю работы российских спецслужб. Режим путина неоднократно применял эту тактику внутри россии, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц россии», — добавили в СВР.