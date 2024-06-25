ISW об ударе по Крыму и теракте в Дагестане: Кремль абсурдно связывает события

Попытки российских чиновников и силовиков искать «украинский след» не только в работе российской ПВО в Крыму, но и в кровавых событиях на Кавказе, в Институте изучения войны (ISW) оценили как абсурдные.

«Кремлевские чиновники абсурдно пытались связать украинские удары 23 июня по законным военным объектам в оккупированном Севастополе и Крыму и террористическую атаку «Вилаят Кавказ», вероятно связанного с Исламским государством (ИГ), в Республике Дагестан», — прокомментировали в ISW.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков заявил, что его руководитель сочувствует «тем, кто потерял близких как в результате украинского ракетного удара по Севастополю, так и в результате теракта в Дагестане». Но этим не ограничился и сообщил, что «российские следственные органы определят, были ли удар по Крыму и теракт в Дагестане одним рядом инцидентов или отдельными инцидентами». Подобные попытки связать два события осуществили также бывший российский президент Медведев, глава ЛДПР Слуцкий, председатель Госдумы РФ Володин. Володин сразу определил и «заказчиков терактов», которыми естественно оказались США и Украина.

«Информационная операция Кремля, связывающая эти два события, бессмысленна хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали результатом перехвата Россией приближающейся ракеты ATACMS, а не преднамеренного решения Украины о ее нацеливании. Минобороны России признало, что российский перехватчик ПВО заставил украинскую ракету отклониться от траектории полета и взорваться в Севастополе. Неуказанный американский чиновник также сообщил «Reuters» в статье от 24 июня, что российские войска смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую ракетную установку, в результате чего ракета ATACMS взорвалась и осколки посыпались на севастопольский пляж. Российские официальные лица также не представили никаких доказательств своих утверждений о причастности Украины или Америки к теракту в Дагестане», — прокомментировал заявления российских чиновников Институт изучения войны.

Там также отметили, что «Кремль пытается сохранить видимость стабильности и нормальности в ответ на теракт в Дагестане». Так, Путин не стал записывать официальное обращение по данному поводу (в отличие от длинной речи после теракта в «Крокус Сити»). А Песков в комментарии журналистам заявил, что не боится возвращения «ситуации начала 2000-х», потому что российское общество сейчас якобы «абсолютно консолидировано».

«Кремль неоднократно продвигал идею о том, что Россия является гармоничным многонациональным и многоконфессиональным государством, несмотря на усиливающуюся ксенофобскую риторику со стороны активного ультранационалистического сообщества России и растущую социальную напряженность. Этот кремлевский фасад нормальности и стабильности также игнорирует антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре 2023 года (в том числе в Махачкале, одном из мест теракта 23 июня), теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года в Москве и участившиеся контртеррористические операции на Северном Кавказе», — отметили в ISW.