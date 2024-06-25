Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

ISW об ударе по Крыму и теракте в Дагестане: Кремль абсурдно связывает события

Мир 08:18   25.06.2024
Оксана Горун
ISW об ударе по Крыму и теракте в Дагестане: Кремль абсурдно связывает события

Попытки российских чиновников и силовиков искать «украинский след» не только в работе российской ПВО в Крыму, но и в кровавых событиях на Кавказе, в Институте изучения войны (ISW) оценили как абсурдные.

«Кремлевские чиновники абсурдно пытались связать украинские удары 23 июня по законным военным объектам в оккупированном Севастополе и Крыму и террористическую атаку «Вилаят Кавказ», вероятно связанного с Исламским государством (ИГ), в Республике Дагестан», — прокомментировали в ISW.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков заявил, что его руководитель сочувствует «тем, кто потерял близких как в результате украинского ракетного удара по Севастополю, так и в результате теракта в Дагестане». Но этим не ограничился и сообщил, что «российские следственные органы определят, были ли удар по Крыму и теракт в Дагестане одним рядом инцидентов или отдельными инцидентами». Подобные попытки связать два события осуществили также бывший российский президент Медведев, глава ЛДПР Слуцкий, председатель Госдумы РФ Володин. Володин сразу определил и «заказчиков терактов», которыми естественно оказались США и Украина.

«Информационная операция Кремля, связывающая эти два события, бессмысленна хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали результатом перехвата Россией приближающейся ракеты ATACMS, а не преднамеренного решения Украины о ее нацеливании. Минобороны России признало, что российский перехватчик ПВО заставил украинскую ракету отклониться от траектории полета и взорваться в Севастополе. Неуказанный американский чиновник также сообщил «Reuters» в статье от 24 июня, что российские войска смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую ракетную установку, в результате чего ракета ATACMS взорвалась и осколки посыпались на севастопольский пляж. Российские официальные лица также не представили никаких доказательств своих утверждений о причастности Украины или Америки к теракту в Дагестане», — прокомментировал заявления российских чиновников Институт изучения войны.

Читайте также: ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова

Там также отметили, что «Кремль пытается сохранить видимость стабильности и нормальности в ответ на теракт в Дагестане». Так, Путин не стал записывать официальное обращение по данному поводу (в отличие от длинной речи после теракта в «Крокус Сити»). А Песков в комментарии журналистам заявил, что не боится возвращения «ситуации начала 2000-х», потому что российское общество сейчас якобы «абсолютно консолидировано».

«Кремль неоднократно продвигал идею о том, что Россия является гармоничным многонациональным и многоконфессиональным государством, несмотря на усиливающуюся ксенофобскую риторику со стороны активного ультранационалистического сообщества России и растущую социальную напряженность. Этот кремлевский фасад нормальности и стабильности также игнорирует антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре 2023 года (в том числе в Махачкале, одном из мест теракта 23 июня), теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года в Москве и участившиеся контртеррористические операции на Северном Кавказе», — отметили в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 25 июня: ночью обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны
Главные новости Харькова 25 июня: ночью обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны
25.06.2024, 08:46
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
25.06.2024, 08:37
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
25.06.2024, 06:59
ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова
ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова
25.06.2024, 07:41
Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов
Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов
24.06.2024, 23:06
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека
25.06.2024, 09:05

Новости по теме:

07:41
ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова
07:30
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
07:57
ISW: российские силы резко снизили темп наступления на Харьковщине
11:59
Поражение РФ в Украине не угрожает суверенитету РФ, но угрожает режиму — ISW
07:18
ISW: украинские войска продвинулись в районе Волчанска и самом городе

Вы читали новость: «ISW об ударе по Крыму и теракте в Дагестане: Кремль абсурдно связывает события»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытки российских чиновников и силовиков искать «украинский след» не только в работе российской ПВО в Крыму, но и в кровавых событиях на Кавказе, в Институте изучения войны (ISW) оценили как абсурдные".