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Нацисты хотели этого в 1938 году, Кремль хотел этого с 2014 года — МИД Чехии

Мир 12:05   03.06.2025
Ян Липавский
министр иностранных дел Чехии
Нацисты хотели этого в 1938 году, Кремль хотел этого с 2014 года — МИД Чехии Фото: x.com/JanLipavsky

Мы являемся свидетелями очередного из серии российских «мирных» планов. Это то же самое, что и все предыдущие, давайте не дадим себя обмануть. Украина должна подчиниться, Запад должен уйти в отставку. Нацисты хотели этого в 1938 году, Кремль хотел этого с 2014 года. Путин не приносит ничего нового, России нельзя доверять.

Автор: Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 12:05;

  • Корреспондент Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы являемся свидетелями очередного из серии российских «мирных» планов. Это то же самое, что и все предыдущие, давайте не дадим…".