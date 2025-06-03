Нацисты хотели этого в 1938 году, Кремль хотел этого с 2014 года — МИД Чехии
Фото: x.com/JanLipavsky
Мы являемся свидетелями очередного из серии российских «мирных» планов. Это то же самое, что и все предыдущие, давайте не дадим себя обмануть. Украина должна подчиниться, Запад должен уйти в отставку. Нацисты хотели этого в 1938 году, Кремль хотел этого с 2014 года. Путин не приносит ничего нового, России нельзя доверять.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 12:05;
Корреспондент Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы являемся свидетелями очередного из серии российских «мирных» планов. Это то же самое, что и все предыдущие, давайте не дадим…".