Святвечір: у метро Харкова співають колядники (відеофакт)
Після появи першої зірки на небі у Святвечір, 24 грудня, у харківському метро з’явилися колядники.
У переході станції “Індустріальна” творчий колектив співає обрядові пісні та дарує пасажирам різдвяний настрій, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
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- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: колядки, метро, Рождество, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 17:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після появи першої зірки на небі у Святвечір, 24 грудня, у харківському метро з’явилися колядники.".