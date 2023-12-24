Святвечір: у метро Харкова співають колядники (відеофакт)

Після появи першої зірки на небі у Святвечір, 24 грудня, у харківському метро з’явилися колядники.

У переході станції “Індустріальна” творчий колектив співає обрядові пісні та дарує пасажирам різдвяний настрій, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Читайте також: Коли і в яких храмах Харкова проходитимуть різдвяні служби