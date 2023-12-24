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Святвечір: у метро Харкова співають колядники (відеофакт)

Культура 17:23   24.12.2023
Олена Нагорна
Святвечір: у метро Харкова співають колядники (відеофакт)

Після появи першої зірки на небі у Святвечір, 24 грудня, у харківському метро з’явилися колядники.

У переході станції “Індустріальна” творчий колектив співає обрядові пісні та дарує пасажирам різдвяний настрій, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 17:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після появи першої зірки на небі у Святвечір, 24 грудня, у харківському метро з’явилися колядники.".