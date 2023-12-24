На Рождество в Харькове усилили меры безопасности — Терехов
В Харькове на Рождество усилили меры безопасности, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона. Это касается работы блокпостов и патрулирования улиц полицией и военными.
«Да, к сожалению, харьковчане празднуют Рождество во время войны уже второй раз. И поэтому беспрецедентные меры мы приняли для того, чтобы было спокойствие. Работают правоохранительные органы, работает полиция. Мы не уменьшаем сегодня комендантский час, потому что такие военные обстоятельства, к сожалению. Тем не менее настроение хорошее. Поэтому хочу сказать, что я уверен, что все пройдет хорошо и мы отпразднуем Рождество Христово спокойно», — отметил Терехов.
При этом мэр призвал горожан быть осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, соблюдать комендантский час и не использовать запрещенную пиротехнику.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: меры безопасности, Рождество, терехов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на Рождество усилили меры безопасности, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона. Это касается работы блокпостов и патрулирования улиц полицией и военными.".