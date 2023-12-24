На Рождество в Харькове усилили меры безопасности — Терехов

В Харькове на Рождество усилили меры безопасности, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона. Это касается работы блокпостов и патрулирования улиц полицией и военными.

«Да, к сожалению, харьковчане празднуют Рождество во время войны уже второй раз. И поэтому беспрецедентные меры мы приняли для того, чтобы было спокойствие. Работают правоохранительные органы, работает полиция. Мы не уменьшаем сегодня комендантский час, потому что такие военные обстоятельства, к сожалению. Тем не менее настроение хорошее. Поэтому хочу сказать, что я уверен, что все пройдет хорошо и мы отпразднуем Рождество Христово спокойно», — отметил Терехов.

При этом мэр призвал горожан быть осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, соблюдать комендантский час и не использовать запрещенную пиротехнику.