Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
В ночь с 31 декабря на 1 января новогодних мероприятий в Харькове не планируется. Однако вечером 31 числа на станциях метро пройдут концерты.
«Поэтому люди смогут прийти, послушать, будут хорошие эмоции, конечно. И потом доехать на поезде домой до нужной станции. Прежде всего, хочу напомнить, что у нас идет война, и есть комендантский час, поэтому комендантский час будет также такой, как он есть на сегодня, и люди будут встречать Новый год в своих квартирах, там, где они планируют встретить, поэтому таких массовых мероприятий не будет», — рассказал мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Он также напомнил, что на этой неделе в городе ужесточены меры безопасности.
«Есть меры безопасности, они усилены, и патрульная полиция, и есть еще меры безопасности, осуществляемые военными, и Служба безопасности Украины, поэтому все по плану», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 12:00;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 31 декабря на 1 января новогодних мероприятий в Харькове не планируется. Однако вечером 31 числа на станциях метро пройдут концерты.".