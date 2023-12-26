Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)

В ночь с 31 декабря на 1 января новогодних мероприятий в Харькове не планируется. Однако вечером 31 числа на станциях метро пройдут концерты.

«Поэтому люди смогут прийти, послушать, будут хорошие эмоции, конечно. И потом доехать на поезде домой до нужной станции. Прежде всего, хочу напомнить, что у нас идет война, и есть комендантский час, поэтому комендантский час будет также такой, как он есть на сегодня, и люди будут встречать Новый год в своих квартирах, там, где они планируют встретить, поэтому таких массовых мероприятий не будет», — рассказал мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он также напомнил, что на этой неделе в городе ужесточены меры безопасности.

«Есть меры безопасности, они усилены, и патрульная полиция, и есть еще меры безопасности, осуществляемые военными, и Служба безопасности Украины, поэтому все по плану», — отметил мэр.