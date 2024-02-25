Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу
31 тисяча українських військових загинула у повномасштабній війні з РФ, повідомив президент Володимир Зеленський у ході пресконференції за підсумками форуму “Україна. Рік 2024”.
“31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але, тим не менше, це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Усього втрат в Росії – загиблих і поранених, я не знаю, скільки зниклих безвісти в них, – до 500 тисяч”, – сказав президент.
При цьому Зеленський зазначив, що не скаже, скільки українських захисників було поранено, тому що “РФ буде знати, скільки людей пішло з поля бою”.
“Є безвісти зниклі. Не буду гратися з цією цифрою, не хочу. Останній обмін показав, що ми будемо неточними через те, що повернули кілька людей, а вони були у списку безвісти зниклих. Двоє хлопців повернулися живими, тому я не буду нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних”, – додав Зеленський.
Відповідаючи на інше питання, Зеленський зазначив, що чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян.
“Скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка”, – повідомив Зеленський.
Третій рік повномасштабної війни президент називає переломним.
“Я не вважаю, що це найслабший момент. Найшокуючий момент був 24-го два роки тому. Зараз момент найскладніший для нашої єдності. І якщо ми розвалимося всі ззовні з партнерами й, не дай Боже, всередині, тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося… Третій рік він такий, переломний. Бо, як я й сказав, рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині тощо… Нам потрібна і мужність, і стійкість. Для того, щоби вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю”, – сказав президент.
Читайте також: Президент: чи готова Україна втрачати землі під Куп’янськом в очікуванні зброї
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 19:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 тисяча українських військових загинула у повномасштабній війні з РФ, повідомив президент Володимир Зеленський".