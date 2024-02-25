Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу

31 тисяча українських військових загинула у повномасштабній війні з РФ, повідомив президент Володимир Зеленський у ході пресконференції за підсумками форуму “Україна. Рік 2024”.

“31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але, тим не менше, це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Усього втрат в Росії – загиблих і поранених, я не знаю, скільки зниклих безвісти в них, – до 500 тисяч”, – сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що не скаже, скільки українських захисників було поранено, тому що “РФ буде знати, скільки людей пішло з поля бою”.

“Є безвісти зниклі. Не буду гратися з цією цифрою, не хочу. Останній обмін показав, що ми будемо неточними через те, що повернули кілька людей, а вони були у списку безвісти зниклих. Двоє хлопців повернулися живими, тому я не буду нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних”, – додав Зеленський.

Відповідаючи на інше питання, Зеленський зазначив, що чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян.

“Скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка”, – повідомив Зеленський.

Третій рік повномасштабної війни президент називає переломним.

“Я не вважаю, що це найслабший момент. Найшокуючий момент був 24-го два роки тому. Зараз момент найскладніший для нашої єдності. І якщо ми розвалимося всі ззовні з партнерами й, не дай Боже, всередині, тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося… Третій рік він такий, переломний. Бо, як я й сказав, рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині тощо… Нам потрібна і мужність, і стійкість. Для того, щоби вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю”, – сказав президент.