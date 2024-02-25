Зеленский: 31 тысяча военных погибла в войне, РФ знала планы контрнаступления

31 тысяча украинских военных погибла в полномасштабной войне с РФ, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».

«31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там врет Путин со своим лживым кругом. Но, тем не менее, это большие потери для нас. Россиян погибло 180 тысяч. Всего потерь в России — погибших и раненых, я не знаю, сколько пропавших без вести у них, — до 500 тысяч», — сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что не скажет, сколько украинских защитников было ранено, потому что «РФ будет знать, сколько людей ушло с поля боя».

«Есть без вести пропавшие. Не буду играть с этой цифрой, не хочу. Последний обмен показал, что мы будем неточными из-за того, что вернули несколько человек, а они были в списке без вести пропавших. Двое ребят вернулись живыми, поэтому я не буду ничего говорить. И десятки тысяч на временно оккупированных территориях погибших гражданских», — добавил Зеленский.

Отвечая на другой вопрос, Зеленский ответил, что чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян.

«Скажу вам откровенно, наши контрнаступательные действия были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», — сообщил Зеленский.

Третий год полномасштабной войны президент называет переломным.

«Я не считаю, что это самый слабый момент. Самый шокирующий момент был 24-го два года назад. Сейчас момент самый сложный для нашего единства. И если мы развалимся все извне с партнерами и, не дай Бог, внутри, тогда это будет самый слабый момент. Пока этого не произошло… Третий год он такой, переломный. Потому что, как я и сказал, год выборов, расфокусировки, всего сразу. Вызовов извне, внутри и так далее… Нам нужно и мужество, и стойкость. Для того чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны. Я так считаю», — сказал президент.