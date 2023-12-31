Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в канун Нового года россияне усилили обстрелы Харькова, чтобы запугать жителей.

«Под вражеским обстрелом снова оказались объекты гражданской инфраструктуры. Несмотря на праздник, нам всем нужно быть очень аккуратными. Этими мощными обстрелами россияне пытаются нас запугать, но мы не испугаемся – мы непобедимы. Прошу всех быть максимально осторожными и реагировать на все воздушные тревоги», – сказал Терехов, передает Харьковский городской совет.