Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що напередодні Нового року росіяни посилили обстріли Харкова, щоб залякати жителів.
«Під ворожим обстрілом знову опинилися об’єкти цивільної інфраструктури. Незважаючи на свято, нам усім потрібно бути дуже обережними. Цими потужними обстрілами росіяни намагаються нас залякати, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні. Прошу всіх бути максимально обережними та реагувати на всі повітряні тривоги», – сказав Терехов, передає Харківська міська рада.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: год, новый, обратился, обстріли, терехов, Харків, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 09:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що напередодні Нового року росіяни посилили обстріли Харкова, щоб залякати жителів.".