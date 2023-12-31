Live
  • Нд 31.12.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року

Суспільство 09:37   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що напередодні Нового року росіяни посилили обстріли Харкова, щоб залякати жителів.

«Під ворожим обстрілом знову опинилися об’єкти цивільної інфраструктури. Незважаючи на свято, нам усім потрібно бути дуже обережними. Цими потужними обстрілами росіяни намагаються нас залякати, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні. Прошу всіх бути максимально обережними та реагувати на всі повітряні тривоги», – сказав Терехов, передає Харківська міська рада.

Читайте також: Атака російських БпЛА на Харків: Терехов повідомив подробиці (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 31.12: атака “шахедів”, наслідки ракетних ударів
Головні новини Харкова 31.12: атака “шахедів”, наслідки ракетних ударів
31.12.2023, 10:40
«Передноворічний феєрверк для ворогів»: чи має РФ успіхи під Куп’янськом – ЗСУ
«Передноворічний феєрверк для ворогів»: чи має РФ успіхи під Куп’янськом – ЗСУ
31.12.2023, 10:28
«Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція
«Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція
31.12.2023, 10:02
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
31.12.2023, 09:37
У небі над Харківщиною збили три «шахеди»
У небі над Харківщиною збили три «шахеди»
31.12.2023, 09:19
Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову
Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову
31.12.2023, 08:56

Новини за темою:

13:55
Краще побути вдома – Синєгубов про загрозу ударів на Новий рік по Харківщині
13:03
Чи будуть обмеження у роботі магазинів на Новий рік – відповідь Синєгубова
12:00
Терехов розповів, як у Харкові святкуватимуть Новий рік (відео)
13:48
РФ хоче взяти Куп’янськ до Нового року – воїн про ситуацію поблизу міста
11:56
Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА

Ви читали новину: «Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 09:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що напередодні Нового року росіяни посилили обстріли Харкова, щоб залякати жителів.".