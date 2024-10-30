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У Харківській міськраді – новий депутат: що відомо

Суспільство 12:26   30.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харківській міськраді – новий депутат: що відомо Фото: Фейсбук Алли Бобейко

Новим депутатом Харківської міської ради від фракції «Блок Кернеса – Успішний Харків» стала Алла Бобейко.

Відповідну постанову озвучив сьогодні, 30 жовтня, міськвиборчком на позачерговій сесії Харківської міської ради, передає пресслужба мерії.

Зазначається, що Бобейко введена до складу постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності.

Алла Бобейко – головний лікар КНП «Міської клінічної лікарні № 13» ХМР. Так підписана нова депутатка у мережі «Фейсбук».

У мерії нагадали, що раніше Валентина Бондар достроково склала депутатські повноваження за своєю особистою заявою.

Читайте також: Міськраду Харкова збирають на позачергову сесію: навіщо така терміновість

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новим депутатом Харківської міської ради від фракції «Блок Кернеса – Успішний Харків» стала Алла Бобейко.".