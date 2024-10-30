У Харківській міськраді – новий депутат: що відомо
Фото: Фейсбук Алли Бобейко
Новим депутатом Харківської міської ради від фракції «Блок Кернеса – Успішний Харків» стала Алла Бобейко.
Відповідну постанову озвучив сьогодні, 30 жовтня, міськвиборчком на позачерговій сесії Харківської міської ради, передає пресслужба мерії.
Зазначається, що Бобейко введена до складу постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності.
Алла Бобейко – головний лікар КНП «Міської клінічної лікарні № 13» ХМР. Так підписана нова депутатка у мережі «Фейсбук».
У мерії нагадали, що раніше Валентина Бондар достроково склала депутатські повноваження за своєю особистою заявою.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новим депутатом Харківської міської ради від фракції «Блок Кернеса – Успішний Харків» стала Алла Бобейко.".