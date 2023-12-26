Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
В Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, а также не будут ограничивать работу бизнеса и магазинов.
«Тот комендантский час, который действует с 23:00 до 5:00 позволяет нам эту ситуацию полностью контролировать. Ограничения функционирования бизнеса и продовольственных магазинов на новогодние праздники не предусмотрены», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 26 декабря.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: год, новый, область, ограничения, синєгубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 13:03;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, а также не будут ограничивать работу бизнеса и магазинов.".