Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова

В Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, а также не будут ограничивать работу бизнеса и магазинов.

«Тот комендантский час, который действует с 23:00 до 5:00 позволяет нам эту ситуацию полностью контролировать. Ограничения функционирования бизнеса и продовольственных магазинов на новогодние праздники не предусмотрены», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 26 декабря.