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Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова

Общество 13:03   26.12.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова

В Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, а также не будут ограничивать работу бизнеса и магазинов.

«Тот комендантский час, который действует с 23:00 до 5:00 позволяет нам эту ситуацию полностью контролировать. Ограничения функционирования бизнеса и продовольственных магазинов на новогодние праздники не предусмотрены», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 26 декабря.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 13:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, а также не будут ограничивать работу бизнеса и магазинов.".