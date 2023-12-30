Интересуются ТЦК: что грозит желающим погулять на улице в новогоднюю ночь

Меры безопасности усилят в новогоднюю ночь по всей Украине. За порядком будут следить около 30 тысяч правоохранителей, рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

Также он сообщил, что ожидает украинцев, если они решат погулять в комендантский час.

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования», — отметил Серединский.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, он действует с 23:00 до 5:00.