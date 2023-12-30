Интересуются ТЦК: что грозит желающим погулять на улице в новогоднюю ночь
Меры безопасности усилят в новогоднюю ночь по всей Украине. За порядком будут следить около 30 тысяч правоохранителей, рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.
Также он сообщил, что ожидает украинцев, если они решат погулять в комендантский час.
«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования», — отметил Серединский.
Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове и области на Новый год не планируют менять продолжительность комендантского часа, он действует с 23:00 до 5:00.
Читайте также: Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: комендантский час, новогодняя ночь, новый год, Украина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Интересуются ТЦК: что грозит желающим погулять на улице в новогоднюю ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 12:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меры безопасности усилят в новогоднюю ночь по всей Украине. За порядком будут следить около 30 тысяч правоохранителей, рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.".