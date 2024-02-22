У разі запізнення Укрзалізниця пересадить пасажирів на інший рейс до Харкова
Чимало пасажирів, які прямують наразі з Польщі до України зіткнулися з тим, що не можуть вчасно потрапити на потяг через страйк польських активістів і фермерів, констатує Укрзалізниця.
«Ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – повідомили в Укрзалізниці.
Така опція доступна для наступних поїздів:
❇️№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
❇️№32 Перемишль – Запоріжжя;
❇️№52 Перемишль – Київ;
❇️№716 Перемишль – Київ;
❇️№706 Перемишль – Київ;
❇️№90 Перемишль – Київ;
❇️№94 Хелм – Харків;
❇️№24 Хелм – Київ;
❇️№20 Хелм – Київ;
❇️№120 Хелм – Дніпро.
Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", билет, забастовка, опоздание, пассажир, поезд, Польша;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 22:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чимало пасажирів, які прямують наразі з Польщі до України зіткнулися з тим, що не можуть вчасно потрапити на потяг через страйк польських активістів і фермерів, констатує Укрзалізниця. ".