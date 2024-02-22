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У разі запізнення Укрзалізниця пересадить пасажирів на інший рейс до Харкова

Світ 22:10   22.02.2024
Оксана Якушко
У разі запізнення Укрзалізниця пересадить пасажирів на інший рейс до Харкова

Чимало пасажирів, які прямують наразі з Польщі до України зіткнулися з тим, що не можуть вчасно потрапити на потяг через страйк польських активістів і фермерів, констатує Укрзалізниця

«Ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – повідомили в Укрзалізниці.

Така опція доступна для наступних поїздів:

❇️№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

❇️№32 Перемишль – Запоріжжя;

❇️№52 Перемишль – Київ;

❇️№716 Перемишль – Київ;

❇️№706 Перемишль – Київ;

❇️№90 Перемишль – Київ;

❇️№94 Хелм – Харків;

❇️№24 Хелм – Київ;

❇️№20 Хелм – Київ;

❇️№120 Хелм – Дніпро.

Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 22:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чимало пасажирів, які прямують наразі з Польщі до України зіткнулися з тим, що не можуть вчасно потрапити на потяг через страйк польських активістів і фермерів, констатує Укрзалізниця. ".