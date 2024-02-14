Чому польські фермери знову перекривають кордон із Україною

20 лютого польські фермери-страйкарі планують заблокувати усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною. Чому ж насправді протестують фермери по всій Європі, пояснив відомий галицький громадський діяч та правозахисник Роман Матіс, добре знайомий із польським політичним та економічним життям.

«Є два протести польських фермерів – один справжній, а другий «для істеричних телеграмканалів». Тож розповім вам про протест польських фермерів з точки зору людини, яка глибоко інтегрована в польські бізнесові процеси, вивчає досвід розвитку економіки Польщі досить давно, знайома з багатьма ключовими польськими економічними гравцями і якій доводилося деякі рішення успішно імплементувати в українських реаліях», – пише Роман Матис, відомий галицький громадський діяч і правозахисник.

«У понад 260 місцях в Польщі фермери вийшли з протестом. Вони перекривають рух у селах, містечках, містах і в столиці для того, аби звернути увагу на свої вимоги. Що ж вимагають польські фермери? Найперше і ключове – це ті ж вимоги що і в аналогічних протестувальників в інших країнах Європейського союзу. Бо фермери протестують не лише в Польщі, а й в Німеччині, Франції, Іспанії тощо. Просто з іншими країнами у нас нема пунктів пропуску на кордоні, нам і не розповідають про ці протести. А тим часом фермерські трактори блокують центр Парижу з не меншим ентузіазмом, ніж їхні колеги роблять це у Варшаві чи Дорогуську», – розповідає Матис.

Усі фермери в ЄС об’єдналися для протесту, щоб вимоги зупинити запровадження так званої «Зеленої угоди», котра є пакетом політичних ініціатив Єврокомісії з метою виводу Європейського Союзу на шлях екологічної трансформації з фінальною метою – досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Екологічні ініціативи передбачають запровадження нових біопрепаратів, генетично різноманітних систем, точного землеробства, нових методів селекції рослин і т.п. І все це на думку протестуючих істотно здорожчить їхнє виробництво і зробить заняття фермерством абсолютно невигідним. А завдяки продовженому дозволу безмитного ввезення агропродукції з України, на польський ринок потрапляють продукти, які вирощують із використанням дешевих пестицидів або інших засобів стимуляції росту, котрі вже давно заборонені в ЄС. Отже українська продукція є дешевшою і створює нечесну конкуренцію на ринку.

«Протест фермерів не розуміє ніхто. Пересічні поляки зляться на них через те, що протести, які тривають по всій країні, ускладнили рух і створили багато проблем зі звичною щоденною логістикою на роботу, до школи. А фермери щиро вважають, що їхні вимоги стосуються не лише їхнього бізнесу, але і кожного кінцевого споживача, який буде купувати їжу в магазині, але споживачі їх не чують і не розуміють», – пояснює Матис.

Міністр агропромислового комплексу Польщі підтримує протестувальників і веде переговори з Єврокомісією, що деякі вимоги Єврокомісії в питанні екологічності є «не завжди раціональними». Він зустрічався з протестувальниками перед початком протестів, де вони узгоджували, як страйкувати з якомога меншим дискомфортом для громадян. Міністр просив протестувальників чітко і багато говорити про свої вимоги, так аби це стало зрозуміло кожному. Так виглядає той протест, котрий справжній.

«Як же ж виглядає протест польських фермерів «для істеричних телеграмканалів»? В місці протесту на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною з’являється група людей, котрі підходять до автомобілів зі збіжжям, відкривають борти, збіжжя висипають на асфальт, і про це пише у Твіттері представник антиукраїнського політичного руху, славнозвісний перевізник товарів до Росії та Білорусі Рафал Меклер. В Україні цю інформаційну провокацію підхоплюють усі, від ЛОМів до політиків різного штибу, всі поспішають попіаритись зайвий раз на такій щемливій темі, як «невдячне ставлення до хліба». Тема несеться з улюлюканням усіма можливими соцмережами та телеграмканалами і ніхто ані на секунду не задумався, що кожен допис на цю тему поглиблює ненависть українців до тих поляків, котрі насправді не розуміють протесту своїх фермерів. А тепер риторичне питання: Як думаєте, кому це вигідно?», – резюмував Матис.