Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури
Через суд у фермерського підприємства забрали понад 110 га земель за 28 мільйонів гривень на Харківщині, які незаконно віддали в оренду.
У Харківській обласній прокуратурі встановили, що у середині червня торік рішенням Донецької селищної ради Ізюмського району було передано в оренду фермерському господарству земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Однак, правоохоронці з’ясували, що рішення передати землі в оренду – незаконне.
У прокуратурі пояснили, що передача земельних ділянок для оренди порушує чинне законодавство, а саме статті Земельного кодексу України, які передбачають проведення земельних торгів для таких випадків.
А Донецька селищна рада, відхиливши процедуру торгів, діяла незаконно та порушила права територіальної громади та держави, додали в прокуратурі.
Тож правоохоронці звернулися до суду. Суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави, рішення визнав незаконним та скасував його.
Читайте також: Харківщина стала лідером в Україні з продажу сільгоспземель (інфографіка)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аренда, земли, прокуратура, суд, фермер, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через суд у фермерського підприємства забрали понад 110 га земель за 28 мільйонів гривень на Харківщині, які незаконно віддали в оренду.".