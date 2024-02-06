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Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури

Суспільство 11:21   06.02.2024
Вікторія Яковенко
Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури

Через суд у фермерського підприємства забрали понад 110 га земель за 28 мільйонів гривень на Харківщині, які незаконно віддали в оренду.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що у середині червня торік рішенням Донецької селищної ради Ізюмського району було передано в оренду фермерському господарству земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Однак, правоохоронці з’ясували, що рішення передати землі в оренду – незаконне.

У прокуратурі пояснили, що передача земельних ділянок для оренди порушує чинне законодавство, а саме статті Земельного кодексу України, які передбачають проведення земельних торгів для таких випадків.

А Донецька селищна рада, відхиливши процедуру торгів, діяла незаконно та порушила права територіальної громади та держави, додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду. Суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави, рішення визнав незаконним та скасував його.

Читайте також: Харківщина стала лідером в Україні з продажу сільгоспземель (інфографіка)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через суд у фермерського підприємства забрали понад 110 га земель за 28 мільйонів гривень на Харківщині, які незаконно віддали в оренду.".