Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури

Через суд у фермерського підприємства забрали понад 110 га земель за 28 мільйонів гривень на Харківщині, які незаконно віддали в оренду.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що у середині червня торік рішенням Донецької селищної ради Ізюмського району було передано в оренду фермерському господарству земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Однак, правоохоронці з’ясували, що рішення передати землі в оренду – незаконне.

У прокуратурі пояснили, що передача земельних ділянок для оренди порушує чинне законодавство, а саме статті Земельного кодексу України, які передбачають проведення земельних торгів для таких випадків.

А Донецька селищна рада, відхиливши процедуру торгів, діяла незаконно та порушила права територіальної громади та держави, додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду. Суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави, рішення визнав незаконним та скасував його.