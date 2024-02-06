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Земли на Харьковщине незаконно отдали в аренду фермеру: реакция прокуратуры

Общество 11:21   06.02.2024
Виктория Яковенко
Земли на Харьковщине незаконно отдали в аренду фермеру: реакция прокуратуры Фото: id-legalgroup.com

Через суд у фермерского предприятия забрали более 110 га земель за 28 миллионов гривен на Харьковщине, которые незаконно отдали в аренду.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что в середине июня прошлого года решением Донецкого поссовета Изюмского района были переданы в аренду фермерскому предприятию земельные участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Однако правоохранители выяснили, что решение передать земли в аренду – незаконное.

В прокуратуре объяснили, что передача земельных участков для аренды нарушает действующее законодательство, а именно статьи Земельного кодекса Украины, предусматривающие проведение земельных торгов для таких случаев.

А Донецкий поселковый совет, отклонив процедуру торгов, действовал незаконно и нарушил права территориальной громады и государства, добавили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства, решение признал незаконным и отменил его.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд у фермерского предприятия забрали более 110 га земель за 28 миллионов гривен на Харьковщине, которые незаконно отдали в аренду.".