Земли на Харьковщине незаконно отдали в аренду фермеру: реакция прокуратуры
Через суд у фермерского предприятия забрали более 110 га земель за 28 миллионов гривен на Харьковщине, которые незаконно отдали в аренду.
В Харьковской областной прокуратуре установили, что в середине июня прошлого года решением Донецкого поссовета Изюмского района были переданы в аренду фермерскому предприятию земельные участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства.
Однако правоохранители выяснили, что решение передать земли в аренду – незаконное.
В прокуратуре объяснили, что передача земельных участков для аренды нарушает действующее законодательство, а именно статьи Земельного кодекса Украины, предусматривающие проведение земельных торгов для таких случаев.
А Донецкий поселковый совет, отклонив процедуру торгов, действовал незаконно и нарушил права территориальной громады и государства, добавили в прокуратуре.
Поэтому правоохранители обратились в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства, решение признал незаконным и отменил его.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, земли, прокуратура, суд, фермер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд у фермерского предприятия забрали более 110 га земель за 28 миллионов гривен на Харьковщине, которые незаконно отдали в аренду.".