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Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)

Харьков 21:26   13.01.2024
Елена Нагорная
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика) Инфографика: UA War Infographics

51 тысяча гектаров сельскохозяйственных земель была отчуждена в Харьковской области за период с января по конец октября 2023 года. Это самый высокий показатель в стране.

Об этом сообщает Telegram-канал UA War Infographics со ссылкой на инфографический справочник «Агробизнес Украины 2022/23».

«В марте-апреле 2022 года рынок земли в Украине остановился, однако уже с мая начал восстанавливаться, но в 2023 году не вышел на уровень до полномасштабной войны», — пишут аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51 тысяча гектаров сельскохозяйственных земель была отчуждена в Харьковской области за период с января по конец октября 2023 года. Это самый высокий показатель в стране.".