Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)

51 тысяча гектаров сельскохозяйственных земель была отчуждена в Харьковской области за период с января по конец октября 2023 года. Это самый высокий показатель в стране.

Об этом сообщает Telegram-канал UA War Infographics со ссылкой на инфографический справочник «Агробизнес Украины 2022/23».

«В марте-апреле 2022 года рынок земли в Украине остановился, однако уже с мая начал восстанавливаться, но в 2023 году не вышел на уровень до полномасштабной войны», — пишут аналитики.