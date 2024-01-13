Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Инфографика: UA War Infographics
51 тысяча гектаров сельскохозяйственных земель была отчуждена в Харьковской области за период с января по конец октября 2023 года. Это самый высокий показатель в стране.
Об этом сообщает Telegram-канал UA War Infographics со ссылкой на инфографический справочник «Агробизнес Украины 2022/23».
«В марте-апреле 2022 года рынок земли в Украине остановился, однако уже с мая начал восстанавливаться, но в 2023 году не вышел на уровень до полномасштабной войны», — пишут аналитики.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: земля, продажа, сельхозземли, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51 тысяча гектаров сельскохозяйственных земель была отчуждена в Харьковской области за период с января по конец октября 2023 года. Это самый высокий показатель в стране.".